İzmir'de görüşmeler sonuçsuz kaldı, memurlar eylem yaptı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Yerel-Sen arasında süren ve 6 bin memuru ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamadı. Memurların örgütlü bulunduğu 4 sendika, Belediye binası önünde uyarı amacıyla eylem yaptı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yetkili sendika olan Birleşik Kamu-İş'e bağlı Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) İzmir 1 No'lu Şube arasında süren toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşmaya varılamayınca, belediye memurlarının örgütlü bulunduğu 4 sendika ortak eylem kararı aldı. Tüm Bel-Sen, Tüm Yerel-Sen, Türk Yerel Hizmet-Sen, Bem-Bir Sen tarafından oluşturulan İzmir Büyükşehir Belediyesi Emekçileri Platformu üyesi yaklaşık 150 kişilik grup, bugün mesai öncesi Büyükşehir Belediyesi önünde toplandı. 'Birleşe birleşe kazanacağız' yazılı pankart taşıyan memurlar, "Başkan Aziz bakiyemiz yetersiz", "Ulaşım kartımız engellenemez" sloganları attı. Sendikaların hazırladığı ortak basın bildirisi, şube başkanları tarafından sırasıyla okundu.

İlk açıklamayı yapan Tüm Yerel-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Bilal Altıner, toplu sözleşme görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlandığını açıkladı. 2018 yılı için yapılan görüşmelerde Büyükşehir'in, memurların taleplerinden herhangi birine bile olumlu bir yaklaşım sergilemediğini, bu talepleri görmezden geldiğini iddia eden Altıner, belediyenin personeli yok saydığını savundu. Altıner, "Adı konulmamış fakat ülkemizdeki her yurttaşın iliklerine kadar hissettiği bir ekonomik krizin hüküm sürdüğü koşullarda yaşıyoruz. Bu krizin yükünü dolaylı-dolaysız vergiler, açık-örtülü zamlar, artan kur oranları ile eriyen ücretlerle en çok emekçiler ödüyor" dedi.

'YASAL HAKKIMIZI VERİN'

Türk Yerel Hizmet-Sen İzmir Şube Başkanı Fatih Yücesoy ise, memurların ulaşım kartı taleplerini hatırlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşlarında çalışan kamu emekçilerinin küçülen ekmeklerini büyütebilecekleri bir toplu sözleşme yapılmasını istediklerini açıklayan Yücesoy, şunları söyledi:

"Talepler net. Büyükşehir emekçileri ücretlerinde iyileştirilmeye gidilmesini, mevzuat gereği gerçekleştirilmesi gereken başta ulaşım kartı olmak üzere kreş hizmetinin verilmesini, herkesin erişebildiği koşullarda yemek hakkının tesis edilmesini istiyoruz."

Tüm Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Çağdaş Yazıcı da hükümet ile Memur-Sen arasında imzalanan toplu sözleşmede yer alan ulaşım kartları ile ilgili maddeyi hatırlattı. Ulaşım kartlarının yasal hakları olduğunu vurgulayan Yazıcı, "Ulaşım kartı lütuf değil, haktır. Bu hak görmezden gelinerek tüm çalışanlar adeta karanlığa itilmekte" dedi. Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir Sen) İzmir Şube Başkanı Mustafa Köylü de yaptığı açıklamada, memurların yok sayıldığını ve görmezden gelindiklerini ileri sürdü. Köylü, tüm memurları, taleplerinin arkasında durmaya ve birlikte mücadele etmeye çağırdı. Memurlar, açıklamanın ardından işyerlerine döndü.



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