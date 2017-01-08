Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bağdat'ta bombalı araçla saldırı: 12 ölü
Bağdat'ta bombalı araçla saldırı: 12...
THY 633 segerini ihtal etti, uçuşlar gecikmeli olarak başladı
THY 633 segerini ihtal etti,...
Almanya’da 'tehlikeli' statüsünde 548 aşırı dinci bulunuyor
Almanya’da 548 aşırı dinci bulunuyor
THY 9 sefer hariç diğer tüm seferlerini sabaha kadar durdurdu
THY 9 sefer hariç, tüm...

İzmir'de gece boyunca yollar tuzlanarak önlem alındı

Timur TARLIĞ/İZMİR, () - İZMİR'de don olayına karşı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri tuzlama yaptı. Yollarda bazı noktalarda su birikintilerinin buz tuttuğu görüldü. Yurt genelinde etkili olan soğuk hava İzmir'i...

İzmir'de gece boyunca yollar tuzlanarak önlem alındı

Timur TARLIĞ/İZMİR, () - İZMİR'de don olayına karşı Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri tuzlama yaptı. Yollarda bazı noktalarda su birikintilerinin buz tuttuğu görüldü.
Yurt genelinde etkili olan soğuk hava İzmir'i de etkiledi. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Cumartesi gününü Pazar gününe bağlayan gece boyunca don olayına karşı tuzlama çalışması yaptı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Karayolları 2. Bölge Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerinde don olayı bekleneceği zaman 4 dereceden itibaren tedbir amaçlı tuzlama yaparız. Bu işlem -7 derecelere kadar etkili olur. Yolları açık tutmak yollarda bun nedeniyle kazaların yaşanmasını engellemek için bu tedbirler alınır. İzmir'de şuan olumsuz bir durum yok. Yollarımız açık. İzmir'in şehirler arası yollarında da şu an kapanma durumu yok. Bölgemizde Bursa civarında şehirler arası yol kar nedeniyle kapanmıştı, ancak ekiplerimiz müdahale ederek orayı da ulaşıma açtı" diye konuştu. İzmir'de viyadük üstülerinde ise bazı noktalarda ufak su birikintilerinin donduğu görüldü. Güneşin yüzünü göstermesiyle buradaki buzlar da erimeye başladı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55