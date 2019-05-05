İzmir'de fırtınadan dolayı vapur seferleri iptal edildi (2)

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
İZMİR'de etkili olan fırtına nedeniyle iptal edilen vapur seferlerinin Güzelbahçe haricinde saat 19.00'dan itibaren normale döneceği açıklandı.
Mehmet CANDAN/İZMİR, ()
SEFERLER NORMALE DÖNDÜ İZMİR'de etkili olan fırtına nedeniyle iptal edilen vapur seferlerinin Güzelbahçe haricinde saat 19.00'dan itibaren normale döneceği açıklandı. Mehmet CANDAN/İZMİR, ()
05 Mayıs 2019 Pazar 18:48
SEFERLER NORMALE DÖNDÜ
İZMİR'de etkili olan fırtına nedeniyle iptal edilen vapur seferlerinin Güzelbahçe haricinde saat 19.00'dan itibaren normale döneceği açıklandı.
Mehmet CANDAN/İZMİR, ()
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