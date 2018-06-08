Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Erdoğan Demirören hayatını kaybetti
Erdoğan Demirören hayatını kaybetti
“Türkiye’de yaklaşık 4 milyon NASH hastası var”
“Türkiye’de 4 milyon NASH hastası...
Bakan Soylu'dan apolet açıklaması
Soylu'dan çok sert 'apolet' açıklaması
İnce: Türkiye'yi Ankara'dan yöneteceğim
Muharrem İnce: 24 saat içinde...

İzmir'de emekli polislerden 'ek gösterge' eylemi

İZMİR'deki emekli polisler, emeklilik ek göstergelerinin 3600'e çıkarılması için eylem yaptı. Basın açıklamasını okuyan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği İzmir Şubesi Başkanı Altan Yenice, "Bizim siyaset yapmak gibi bir...

İzmir'de emekli polislerden 'ek gösterge' eylemi
İZMİR'deki emekli polisler, emeklilik ek göstergelerinin 3600'e çıkarılması için eylem yaptı. Basın açıklamasını okuyan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği İzmir Şubesi Başkanı Altan Yenice, "Bizim siyaset yapmak gibi bir niyetimiz yok, vatanı ve milleti için fedakarca görev yapmış kişiler olarak hakkımızı istiyoruz" dedi.
Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği üyesi yaklaşık 50 kişi, Konak Meydanı'nda toplanarak, emeklilik ek göstergelerinin 3600'e çıkarılması için eylem yaptı. 'Polis, jandarma gibi 3600 ek gösterge hakkını istiyor', 'Tahsil farkı gözetmeksizin, 3600' yazılı dövizler taşıyan grup adına basın açıklamasını okuyan Türkiye Polis Emeklileri Sosyal Yardım Derneği İzmir Şubesi Başkanı Altan Yenice, polislerin hiçbir kurum memurunun yaşamadığı iş riskini yaşadıklarını, fazla mesai, uykusuzluk gibi olumsuz şartların neticesinde ailelerine gerekli zamanı ayıramadıklarını belirterek, "Maalesef ruhsal çöküntü, intihar, bunalım, boşanma, kalp krizi ve kanser gibi rahatsızlıklar ve ölüm vakaları çalışan ve emekli arkadaşlarımızda görülmekte ve artarak devam etmektedir. Emekli emniyet mensubu olarak sağlıklı ve maddi sorunlardan uzak şekilde yaşamak hakkımızdır diye düşünüyoruz. Emekli personelin içerisinde bulunduğu zor ekonomik şartlardan kurtulması için, eğitim farkı gözetilmeksizin 3600 ek gösterge istiyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325