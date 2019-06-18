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İzmir'de dolu ve sağanak (2)

BİR EVE YILDIRIM DÜŞTÜ İzmir’in Konak ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sırasında, Tepecik semti 1172 sokaktaki 3 katlı binanın en üst katındaki Mercan Aygül’e ait eve yıldırım düştü. Olay sonrasında, evin...

İzmir'de dolu ve sağanak (2)

BİR EVE YILDIRIM DÜŞTÜ
İzmir’in Konak ilçesinde, akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sırasında, Tepecik semti 1172 sokaktaki 3 katlı binanın en üst katındaki Mercan Aygül’e ait eve yıldırım düştü. Olay sonrasında, evin mutfak bölümünde yangın çıktı. Komşular bir yandan alevlere su sıkarak müdahale ederken, diğer yandan itfaiye ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, su sıkarak müdahale ettikleri yangını söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Mahalle sakinleri, yıldırım düşmesi sırasında büyük bir gürültü koptuğunu belirterek, korktuklarını söyledi. 
Ev sahibi Mercan Akgül ise, 5 dakika önce yıldırımın düştüğü mutfakta telefon görüşmesi yaptığını, bu nedenle şans eseri olaydan lara almadan kurtulduğunu belirtti. 

Davut CAN/İZMİR, ()

FOTOĞRAFLI

 

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