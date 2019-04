İzmir'de dijital ticaret zirvesi

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, ()- İZMİR'de düzenlenen Dijital Ticaret Zirvesi'nde dijital ticaretin uzman isimleri İzmirli KOBİ'lerle bir araya geldi. Türkiye'nin 40 milyondan fazla kullanıcı kitlesi ile dünya genelinde önemli bir internet pazarı durumunda olduğunu söyleyen Batı Anadolu Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen, e-ticarette 2019 yılı için 70 milyar liralık ciro hedefi olduğunu anlattı.

Türkiye'de e-ticaret, e-ihracat ve e-dönüşümün liderlerini KOBİ'lerle buluşturmayı ve işletmelerin yeni nesil ticari faaliyetlere katılım oranını artırma amacıyla Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve bazı şirketlerin iş birliğiyle Dijital Ticaret Zirvesi düzenledi. İlki BASİFED ev sahipliğinde İzmir'de gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Seda Kaya Ösen, Türkiye'de ve dünyada e-ticaret sektörünün geliştiğini belirterek, "Dünya perakende sektörünün 25 trilyon dolarlık payı içinde e-ticaretin 2,5 trilyon doları geçtiğini, bugün yapılan istatistiki veriler bizlere söylüyor. Küresel e-ticaret satışlarının 2021 yılına kadar bu rakamın 4,5 trilyon dolara çıkması bekleniyor. Türkiye'ye bakacak olursak, yapılan araştırmalara göre ülkemiz 40 milyondan fazla kullanıcı kitlesi ile dünya genelinde önemli bir internet pazarı durumundadır. 2019 yılı için 70 milyar liralık bir ciro hedefi de dillendirilirken, özellikle dünya alışveriş trendlerinin son yıllarda ülkemizde de rağbet görmesi, bu rakama ulaşılmasında önemli bir dinamik olacaktır" dedi.

2000 yılında Türkiye'nin e-ticaret hacminin yalnızca 1.38 milyar lira olduğunu anlatan Ösen, yazılım dışında hiçbir yatırım gerektirmeyen, mutfağı olmayan dijital platformların aynı havuzdan beslenen girişim örnekleri olduğunu savundu. Hepsinin temelinde internet, dijitalizasyon, elektronik bankacılık yattığını anlatan Ösen, şunları söyledi:

"Dünya artık her alanda dijitalleşirken ticaretin bunun başını çekmesi de son derece doğal. Önümüzdeki süreçte bu yeni ticaret düzenine ayak uyduranlar büyürken, buna yeni anlayışa kendini adapte edemeyenlerin piyasadan silineceği de aşikar. Dijital ticaret, büyüklükleri ne olursa olsun, her firmaya kazandırdığı belli başlı faydalar mevcut. Yerellikten kurtularak globalleşme sağlaması, firmanın bilinirliliğini arttırması bu anlamda pazarlamaya katkısı ve doğal olarak firma maliyetini aşağı çekmesi, düşen maliyetler sonucu daha uygun fiyatlandırma politikası, marka imajına olumlu katkısı, haftanın yedi günü yirmi dört saat satış yapabilme imkanı, özellikli ve niş ürün satışında çok daha kolay ulaşılabilirlik ve müşteri temini gibi başlıkları e ticaretin faydalarından bazıları olarak sıralamamız da mümkün. Sonuç olarak endüstri 4.0 ve dijitalleşme çağında her boyutta işletmenin artık e-ticarete hakim olması artık bir tercih değil, şart haline geldi."

GENÇLERE YATIRIM

Zirvenin düzenlenmesine katkı sağlayan yazılım firmasının Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Öznal da uluslararası rekabette ön plana çıkılması gerektiğine dikkat çekti. Daha karlı işler yapmak için e-ticaretin arttırılmasını öneren Öznal, rekabete uygun donanımın önemini hatırlatarak, "Artık devir değişti. Sanal gerçeklik var. Bunları yapamazsak rekabetçi olamayız. Biz sizin ürettiklerinizle yazılımı beraber çalışır hale getiriyoruz. Yeter ki siz fikir üretin. Biz bu ülkenin firmalarına katkı sağlamak istiyoruz. İstanbul'da bir inovasyon merkezi açtık. Burada sadece Türk mühendisleri çalışıyor. Biz gençlere yatırım yapıyoruz" diye konuştu.

Dünya genelindeki müşterilerinin yüzde 80'den fazlasını KOBİ'lerin oluşturduğunu kaydeden Öznal, "Dijital ekonomi çağında KOBİ'lerin rekabet gücünü artırabilmesi için genç nüfusa sahip bir ülke olmamızın da avantajıyla, teknolojiye ve yeniliklere çok çabuk adapte olabilme potansiyelimiz var. Bu da teknoloji alanında hızlı yol aldığımızın ve alacağımızın en önemli göstergesi. Bu nedenle Anadolu'daki şirketlerde de dijital dönüşümün hız kazanacağını öngörüyoruz. Türkiye ekonomisinin itici gücü olan KOBİ'lere güç verme vizyonumuzla, onların iş süreçlerine değer katacak uygulama ve çözümler sunmaya, dijital dönüşüm yolculuklarında her zaman en yakın iş ortağı olarak çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

ZİRVE 4 İLDE DÜZENLENECEK

Türkiye'de her ölçekten işletmecinin kendini geleceğe taşıyabilmesi adına gerekli olan donanımı sunmayı, karlılıklarını artırmayı, yenilikçi iş süreçleri ile verimliliklerini yükseltmeyi ve ülkenin küresel rekabet gücünü gelişmiş ülkeler seviyesine çıkarmayı hedefleyen Dijital Ticaret Zirveleri, toplam 4 ilde düzenlenecek. İzmir'in ardından Dijital Ticaret Zirveleri'nin bir sonraki durağı 2 Mayıs'ta Gaziantep, ardından da Kocaeli ve Konya olacak.



FOTOĞRAFLI