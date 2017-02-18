İzmir'de denizden ceset çıktı

İZMİR'in Konak ilçesinde, denizden 20 yaşlarında kimliği belirsiz bir erkek cesedi çıkarıldı,Bugün saat 13.00 sıralarında, Kordon Subay Orduevi karşısında deniz kenarında yürüyenler, denizde hareketsiz yatan birisini görüp, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İzmir Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, kıyıya yaklaşık 20 metre uzaklıktaki cesedi sudan çıkardı. Ceset kenara alınırken, meraklı vatandaşlar da bu anı cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı.İlk incelemede, üzerinden kimlik çıkmayan, 20 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedin, uzun süre denizde kaldığı ve zarar gördüğü belirlendi. Polis, son günlerde kayıp olan kişilerle ilgili çalışma başlattı.Savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından ceset, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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