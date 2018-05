İzmir'de coşkulu 1 Mayıs kutlaması

Taylan YILDIRIM- Mehmet CANDAN- Umut KARAKOYUN- Davut CAN- Mücahit BEKTAŞ-Tekin GÜRBULAK/İZMİR, () - İZMİR'de, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Konak ilçesi Alsancak Semti'ndeki Gündoğdu Meydanı'nda coşkuyla kutlandı. Kutlamaya katılan ev kadınları, 'Görünmeyen emek, sesini yükselt' yazılı pankart açarken, katılımcılar üzerinde 'Kadınlara yönelik ayrımcı politikalara hayır', 'Kadınız sevgi ve barıştan yanayız', 'Devlette, eşte, işte erken egemen istemiyoruz', 'Ne patron ne devlet itaat etme isyan et' yazan pankartları taşıdı. Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği üyeleri ise gösterişli kostümleri, maske ve şapkalarıyla görsel şölen oluşturdu.

Gündoğdu Meydanı'ndaki kutlama öncesi polis ekipleri ve tertip komitesi üyeleri, güvenliğe önem verdi. Bariyerlerle çevrilen kutlama meydanında polisler, dedektör köpeklerle arama yaptı. Sahne ile kullanılacak malzemelere kadar her noktası didik didik aranan meydan, gerekli güvenlik onayı verildikten sonra kutlama için tertip komitesine bırakıldı. Konfederasyonlara bağlı sendikalar, tertip komitesince belirlenen noktalarda toplandı. Türk- İş'e bağlı sendikalar ile bazı odaların üyeleri, Alsancak Liman önünde toplanıp, alana yürüdü. Önceki yıllarda Basmane Meydanı'nda kortej oluşturan DİSK ve KESK üyeleri, bu yıl Konak Sümerbank eski binası ile Konak Pier AVM önünde; bazı sivil toplum örgütleri ile siyasi parti üyeleri ise Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu. CHP'liler de partinin il binasının olduğu Montrö Meydanı'nda toplandı. Tertip komitesinin talepleri doğrultusunda, güvenlik önlemleri de ön plana alındı.

3 AYRI YERDE ARAMA NOKTASI

Türk- İş'e bağlı sendika üyelerinin toplandığı noktada arama yapıldıktan sonra kortej oluşturuldu. AVM önünde toplanıp, kortej yapanlar için sırayla Konak Meydanı, Cumhuriyet Meydanı ve Subay Ordu Evi önünde arama noktaları oluşturuldu. Katılımcılar, bu noktalarda arandıktan sonra alana girebildi. Arama sırasında, polisle katılımcılar arasında sorun yaşanmaması için tertip komitesince görevlendirilen kişiler, buralarda hazır bulundu ve üst araması yaptırmayan kişilerin alana alınmasına izin verilmedi. 1 Mayıs kutlamalarına katılacak kişilerden, kortejlerinde tanımadıkları kişilerin olması halinde görevlilere haber vermeleri de istendi. Kortejler alana girmeden önce zaman zaman gerginlik oldu. Kordon'daki arama noktasının plansız olduğunu savunan DİSK üyeleri, oturma eylemi yaptı. Kısa süren eylemin ardından polisle yapılan görüşmeden sonra katılımcılar alana giriş yaptı.

MESAJLAR, PANKARTLAR VE SLOGANLARLA VERİLDİ

1 Mayıs kutlamalarında, en çok pankartlar ve farklı kıyafetler dikkat çekti. İşçiler, 1 Mayıs İşçi Marşı ile şarkılar söylerken, sloganlar da attı. Ellerde taşınan dövizlerle mesajlar verildi. Uluslararası Aktivist Sanatçılar Birliği üyeleri renkli ve gösterişli kıyafetlerle kortejde yer aldı. CHP'liler de 'Bıçak kemiğe dayandı' yazılı tişörtlerle alana geldi. Kutlamalara katılanlar, 'Kadınlara yönelik ayrımcı politikalara hayır', 'Hak hukuk adalet', 'Yaşasın 1 Mayıs', 'Birleşe birleşe kazanacağız' sloganları attı. 'Emek adalet ve insanca yaşamak için alanlardayız', 'İşten çıkarmalara karşı, baskılara ve sömürüye karşı 1 Mayıs'ta alanlardayız', 'Kadınız sevgi ve barıştan yanayız', 'Devlette, eşte, işte erken egemen istemiyoruz', 'Ne patron ne devlet itaat etme isyan et' pankartları taşındı.

KANİ BEKO, DİSK KORTEJİNDE

CHP'den İzmir milletvekili adayı olmak için istifa eden DİSK eski Genel Başkanı Kani Beko, DİSK kortejinin önünde yürüdü. CHP İzmir Milletvekili olan DİSK eski Genel Sekreteri Musa Çam da sendikacılarla yürüyüp, grubun en önünde, sloganlarla işçilere destek verdi. CHP İzmir milletvekilleri Zeynep Altıok, Kamil Okyay Sındır, Ali Yiğit ve ilçe belediye başkanları da CHP kortejinde yer aldı.

5 BİN POLİS GÖREV YAPTI

Bomba uzmanı polislerin dedektör köpeklerle arama yaptığı Gündoğdu Meydanı'nın çevresi, demir bariyerlerle kapatıldı. Meydanın çevresinde ve kortejlerin yürüyüş güzergahında, yaklaşık 5 bin polis görev aldı. Kutlamaya katılanlar ile polis arasında gerginlik olmaması için tarafların dikkat ettiği gözlendi. Olası olaylara müdahale için de çevik kuvvet polisleri ile TOMA'lar, kutlama alanına yakın yerlerde bekletildi. Helikopter ve drone'lar ile alan ve arama noktalarında havadan denetim yapıldı. Alanda, polis tarafından yerden 3G ile havadan da helikopterle alınan görüntüler, İzmir Valiliği binasında vali yardımcısının başkanlığında oluşturulan kriz masasına anında iletildi. 1 Mayıs kutlamalarının güvenliği buradan yönetildi.

FOTOĞRAFLI