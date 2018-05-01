İzmir'de coşkulu 1 Mayıs kutlaması (3)

BAYRAMDAN GERİYE ÇÖPLER KALDI

İzmir'de Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda coşkulu bir şekilde kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü sona erdi. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen kutlamalardan geriye meydandaki çöpler kaldı. Kutlamaya gelenlerin attığı pet şişeler, bayraklar, bardak, yiyecek ve kağıt atıkları İzmir'in simge meydanlarından olan Gündoğdu Meydanı'nda kötü görüntülerin oluşmasına neden oldu. Vatandaşların alanı terk etmesinin ardından alan, bayram günü çalışan temizlik işçileri tarafından temizlenmeye çalışıldı.

Mehmet CANDAN/İZMİR, ()



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