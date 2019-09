İzmir'de Çince eğitime yoğun ilgi

Hande NAYMAN / İZMİR, ()- KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından 1 milyon Çinli turist beklentisinin açıklanmasının ardından, teknoloji ve ticaretin yanı sıra Türkiye ve Çin arasında köprü kuracak eğitimin de önemi arttı. Ege Bölgesi'nin tek Çin Kültür Merkezi olma özelliğini taşıyan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) bünyesindeki merkez, bu yıl kontenjanının tamamını doldurdu. Sınıf mevcudu 50 kişiye çıkarılsa da çoğu talep geri çevrilmek zorunda kaldı. Çin Kültür Merkezi Sorumlusu Yuan Peng, bu etkileşimin karşılıklı olduğunu ve Çinli turistlerin de giderek Türkiye'ye daha fazla ilgi duyduğunu söyledi.

Ekonomisi ve kültürüyle ilgi odağı olan Çin'den, Türkiye'ye gelen turist sayısı 2008 yılında 61 bin iken 2018 yılında bu rakam 400 bin oldu. Çinliler'in Türkiye'ye olan ilgisi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019 yılında 1 milyon Çinli turisti ağırlamayı hedefledi. Son yıllarda iki ülke arasındaki etkileşim, eğitime de yansıdı.

Ege Bölgesi'nin tek Çin Kültür Merkezi olma özelliğini taşıyan İEÜ'deki merkeze de bu yıl öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Bu yıl kontenjanın tamamen dolduğunu ifade eden Çin Kültür Merkezi Sorumlusu Yuan Peng, "Üniversitemizde Çince, 7 dilin içinde seçmeli olan bir ders ve bu sene çok artış oldu. Şu anda hala istemelerine rağmen seçemeyen öğrenciler var. Birinci sınıflarımız 50 kişiyi geçmiş durumda. Türkiye çapında genel anlamda Çince öğrenme eğilimi var. Bu iki kültür aslında çok benzer kültürler. Bu sene İzmir Enternasyonal Fuarı'nda da Çin Halk Cumhuriyeti partner ülke olmuştu. Türkiye gelişime açık bir ülke ve stratejik bir nokta. Bu yüzden milletler arasındaki kaynaşmalar konusunda dil çok önemli. Yalnızca bizim üniversitemizde değil, Türkiye genelinde Çince eğitimin arttırılması gerekiyor" dedi.

'HER KONUDAKİ DİYALOGLARI ÖĞRENİYORLAR'

Türkiye'de 7 yıldır yaşadığını söyleyen Peng, "Türklerin samimi ve sıcak insanlar olduğunu düşünüyorum. Kültürlerimiz birbirine uyuyor. 2009 yılından bu yana merkezimizde Çince eğitim veriliyor. Burada verilen eğitim sayesinde Çin'den burs alarak okuyan iki öğrencimiz oldu. Bu öğrenciler dünya çapında düzenlenen Çin dili yarışmalarına katıldıkları ve derece elde ettikleri için burs almaya hak kazandılar. Öğrencilerimiz Çince eğitim alıp başarılı bir şekilde buradan mezun oluyorlar. 4 yıl 8 dönem boyunca bir eğitim programı sunuyoruz. Konuşma- yazma- dinleme eğitimleri veriyoruz. Öğrenciler her konudaki diyalogları öğreniyorlar. Geçen yıl Çin'de yayınlanan 'Romantik Türkiye' isimli şarkı da Çinli turistleri Türkiye'ye çekmişti" diye konuştu.

'ÇİNCE POPÜLER HALE GELDİ'

İEÜ'de işletme bölümü ikinci sınıf öğrencisi olan Şehmuz Kaçar, "İşletme okuduğum için Çince eğitim almayı seçtim çünkü ilerleyen dönemlerde Çin kültürünün yükselişte olacağını öngörüyoruz. Ekonomik ilişkiler son derece hızlı ilerliyor. Şuan temel konuşma düzeyindeyim ve bir Çinliyle konuşabilirim. Konuşması gayet güzel ve kolay bir dil ancak yazması zor. Geçen yıl temmuz ayında Çin'de düzenlenen yaz kampına giderek pratik yapma şansı elde ettim. Oradaki Çinlilerin de Türkiye'yi çok sevdiğini öğrendim" dedi.

Çin kültürünün çok geniş olduğunu belirten Sinema ve Dijital Medya ikinci sınıf öğrencisi Eylül Ekimler, "Çince'yi sevdiğim ve öğrenmek istediğim için bu dersi seçtim. Şu anda popülerleştiğini düşünüyorum. Bana babam Çince'yi seçmemi önerdi ve giderek daha da popülerleşeceğini söyledi. Şu anda Çin'e gittiğimde konuşabilecek aşamadayım. Diğer dillerle kıyaslandığında tek zorluğu yazması ancak dil bilgisi açısından diğer dillerden daha kolay olduğunu düşünüyorum. Çin Halk Cumhuriyeti'ne gitme fırsatı buldum ve ilk gittiğimde her şeyi unuttum gibi geldi ama bir süre sonra bilmediğim kelimeleri bile anlamaya başladım" diye konuştu.

Mütercim Tercümanlık öğrencisi Aybüke Cihan ise, "İleride turizm sektöründe çalışmak istiyorum ve Çinlilerle iletişim kurabilmenin işime yaracağını düşündüğüm için bu dersi seçtim. Çince bilen insan sayısı çok az ve o yüzden bu dili öğrenmek istedim. Çin kültürü bana göre geleneksel Türk kültüründen çok farklı değil. Çince konuşmak çok zor değil ama yazması çok zor. Okulun değişim programlarına katılıp daha fazla pratik yapmak istiyorum" dedi.