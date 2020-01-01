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İzmir'de çifte cinayet zanlısının yaraladığı polis, hayati tehlikeyi atlattı

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, Enver Yıldız'ın (30), İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ı (53), 20 dakika sonra da Torbalı Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i öldürdükten sonra çıkan çatışmada...

GENEL 01.01.2020, 17:56
İzmir'de çifte cinayet zanlısının yaraladığı polis, hayati tehlikeyi atlattı
İZMİR'in Torbalı ilçesinde, Enver Yıldız'ın (30), İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ı (53), 20 dakika sonra da Torbalı Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Harun Gülcemal'in eşi Hatice Gülcemal'i öldürdükten sonra çıkan çatışmada yaraladığı polis memuru Yaşar Kahırlı'nın (35) hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.
Torbalı'da 6 yıldır İlçe Sağlık Müdürü olarak görev yapan, evli ve 2 çocuk babası Fuat Mehmet Park, saat 21.30 sıralarında Ertuğrul Mahallesi'nde bulunan sitedeki evine girerken, apartmanın önünde bekleyen bir kişi tarafından durduruldu. İkili arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada kimliği belirsiz kişi tabanca ile Park'a ateş açıp, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Park, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Park, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
20 DAKİKA SONRA DA DOKTORUN EŞİ ÖLDÜRÜLDÜ
Polis ekipleri, İlçe Sağlık Müdürü Fuat Mehmet Park'ın öldürülmesi ile ilgili çalışma başlatırken, 20 dakika sonra Torbalı Alpkent Mahallesi 1032 Sokak'ta ikinci bir cinayet ihbarı alındı. Torbalı Devlet Hastanesi doktorlarından Harun Gülcemal'in eşi, 1 çocuk annesi Hatice Gülcemal'in, evlerine gelen silahlı bir kişi tarafından öldürüldüğü öğrenildi. İddiaya göre kapıyı çalarak içeri giren silahlı kişi, burada tartıştığı çiftten Hatice Gülcemal'i tabanca ile vurdu. Harun Gülcemal'i ise silah zoruyla rehin alan saldırgan, yakındaki bir bankasının ATM'sine götürdü. Burada, 1500 lira nakit para çektiren saldırgan, ardından tehdit ettiği Gülcemal'i serbest bırakıp kaçtı. Harun Gülcemal, serbest kaldıktan sonra polis ve sağlık ekiplerine haber verirken, koşarak eve gitti. Gülcemal, eve geldiğinde eşinin yaşamını yitirdiğini gördü. Polis, yaklaşık 700 metre mesafede işlenen 2 cinayeti aynı kişinin işlediği üzerinde durarak, soruşturmayı bu yönde genişletti.
POLİSLE ÇATIŞTI
Hatice Gülcemal'i evinde öldürüp, rehin aldığı doktor eşi Harun Gülcemal'den de silah zoruyla ATM'den para çektirdikten sonra kaçan cinayet zanlısının, saat 00.10 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Yazıbaşı İzmir Caddesi üzerindeki bir otele gittiği belirlendi. Harekete geçen ekipler, söz konusu otelin çevresini sardı. Bu sırada polisleri gören zanlı, otelin birinci katından, aşağıda bulunan markete indi. Zanlı ile polis ekipleri arasında burada çatışma çıktı. Çatışmada başından vurulan polis memuru Yaşar Kahırlı (35) ağır yaralanırken, zanlı marketin arkasında bulunan pencerenin camını kırdı. Bu sırada kendisini fark eden polislerin açtığı ateş sonucu ayağından yaralanan saldırgan kaçtı. Ağır yaralı polis memuru ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Çatışmanın yaşandığı bölgeye özel harekat ekipleri ile jandarma görevlileri de sevk edildi. Güvenlik görevlileri, çelik yelek giymeleri konusunda uyarıldı. Bölgeyi abluka altına alan güvenlik güçleri, silahlı saldırganın Atatürk Mahallesi'nde yakının evinde olduğu belirledi. Adrese yapılan operasyonda polislerin 'Teslim ol' çağrılarına uymayan Yıldız, yaralı olarak gözaltına alındı. Enver Yıldız, sağlık kontrolleri nedeniyle 3 hastane dolaştı. Enver Yıldız önce Torbalı'daki bir özel hastaneye getirildi. Ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen zanlı, burada tutuklu ve hükümlüler için ayrılan koğuş odasında yer olmaması nedeniyle Yeşilyurt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Burada tedavisi tamamlanan Yıldız, sorgulanmak üzere Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Zanlının sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
POLİS MEMURUNDAN İYİ HABER GELDİ
Çıkan çatışmada Yıldız'ın tabancasından çıkan kurşunlarla ağır yaralanan ve önce Torbalı Devlet Hastanesi'ne ardından da Dokuz Eylül Hastanesi'nde tedavi gören polis memuru Yaşar Kahırlı'nın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Kahırlı'nın, tedavisine devam edildiği bildirildi.

Tolga TAHÇI / İZMİR, ()

 

 

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