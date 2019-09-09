İzmir'de CHP'den çifte kutlama

CHP İzmir İl Örgütü, partinin kuruluşu ile İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunu birlikte kutladı. Kutlamada konuşan CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Cumhuriyet’e sahip çıkıp, koruyacaklarını söyledi.



CHP İzmir İl Başkanlığı, partisinin kuruluşunun 96'ncı, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıl dönümünü, Alsancak Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği alternatif bir törenle kutladı. Törene CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, belediye başkanları, ilçe başkanları ve örgüt üyeleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Deniz Yücel, son düşman askerinin vatan topraklarından çıkarılmasının 97'nci, CHP'nin ise 96'ncı yıl dönümünün kutlandığı belirterek, şunları söyledi: "Çocuklarımız, gençlerimiz Latin alfabesiyle çağdaş öğrenim görüyorsa bunu önce Atatürk'e, silah arkadaşlarına ve CHP'ye borçlu olduğumuzu unutmamalıyız" dedi. CHP'nin kuruluşunun sadece bir siyasi partinin kuruluşu olmadığını öne süren Yücel, "CHP'nin kuruluşu, Cumhuriyet’in kuruluşudur. Bu durum İzmir ile Cumhuriyet arasında sarsılmaz bir bağ kurmuştur. Mustafa Kemal'in İzmir'e özel sevgisi 9 Eylül tarihiyle ölümsüzleşmiştir. CHP'nin kurucusu ve ilk genel başkanı Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde milletimiz ulusal Kurtuluş Savaşı'nı hem meydanlarda hem de diplomasi masasında kazanmayı bilmiştir. Atatürk, savaşlardan yorulmuş bir halktan ulus yaratmıştır, hukuk ve eğitim alanlarında reformlar geliştirmiştir. Ulusal sanayi ve ekonomik kalkınmaya öncülük edilmiştir. CHP, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra çok partili yaşama geçişi savunarak ülkemizin demokratikleşmesi için öncü rol üstlenmiştir."



'CUMHURİYETE SAHİP ÇIKAĞIZ'



CHP'ye ve Cumhuriyete sahip çıkacaklarını ve korumaya devam edeceklerini açıklayan Deniz Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü: "CHP'yi koruyamazsak Cumhuriyeti koruyamayız, CHP'yi koruyamazsak ülkemizi koruyamayız. Yoktan var ettikleriyle dünyada eşi benzeri bulunmayan CHP'nin neferi olmaktan gurur duyuyoruz. CHP vatandır, CHP bizim, Türkiye Cumhuriyeti'nin birleştirici gücü ve harcıdır. CHP kalkınmadır, sosyal adalettir, bu ülkede hiçbir çocuk yatağına aç girmeyecek diyen ve teminat olandır. CHP halktır, İzmir'dir, Türkiye'dir. Bugün kuruluş ve kurtuluş ruhunun bir arada olduğu ve kutlandığı gündür. İzmir'de başlayan İzmir'de sonlanan Kurtuluş Savaşı'nın en özel günüdür. Kurtarıcımız, kurucumuz, ebedi başkomutanımız ve liderimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve vatan için canını veren şehitlerimizi rahmet anıyorum."



Tören, hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.