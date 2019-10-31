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İzmir'de CHP'den alternatif kutlama

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, ()- CHP İzmir İl Başkanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Bayramı için alternatif kutlama yaptı. CHP İzmir İl Başkanlığı, Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhuriyet...

GENEL 29.10.2019, 16:00
İzmir'de CHP'den alternatif kutlama

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, ()- CHP İzmir İl Başkanlığı, her yıl olduğu gibi bu yıl da Cumhuriyet Bayramı için alternatif kutlama yaptı.
CHP İzmir İl Başkanlığı, Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümü kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda alternatif tören düzenledi. Törene CHP İzmir milletvekilleri Kani Beko, Bedri Serter, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, kadın ve gençlik kolları üyeleri ile çok sayıda partili katıldı. İl Başkanı Yücel, Atatürk Anıtı'na çelenk konulduktan sonra yaptığı konuşmada Cumhuriyetin ilanının 96'ncı yıl dönümünde, inançlı ve coşkulu bir örgütle birlikte olduklarını dile getirerek Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir' sözünü hatırlattı. Cumhuriyetin etnik ya da dini her türlü ayrımcılığı reddeden, eşit ve özgür bireylerin yaşadığı, yönetimde ayrıcalıklı sınıfın olmadığı bir rejim olduğunu dile getiren Yücel, şöyle konuştu:
"Aklı ve bilimi reddeden, uygar dünyanın, batının gelişimini takip edemeyip yıkılmaya mahkum, Osmanlı İmparatorluğu'nun küllerinden şehitler vererek Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Vatanı ve milleti düşman işgalinden kurtarmak isteyen Atatürk, milli mücadeleye halkın desteğini aldı. Atatürk'ün ne kadar büyük bir asker ve ileri görüşlü bir devlet adamı olduğunu görüyoruz. Cumhuriyetin demokrasiyle beraber en iyi yönetim şekli olduğunu gördü. Önce 1922'de saltanat kaldırıldı, sonra 1923'te Cumhuriyet ilan edildi. 3 Mart 1924'te hilafet kaldırıldı. 1932'de Laiklik ilkesi anayasada kabul edilerek laik Türkiye Cumhuriyeti o günlerden günümüze geldi. Tarihi okuduğumuzda, bunun insanlık tarihine örnek olduğunu görürüz. İlham kaynağı olduk. Yıllar boyu, Orta Doğu'nun kan ve barut coğrafyasından uzak durabildiysek, yüzünü döndüğü batı medeniyetlerinin hayranlıkla izlediği bir toplumsak, bu Cumhuriyet sayesindedir. Krizlerde bile umutsuz değiliz. Atatürk'ün kıymetli evlatları, elinde daima yaşayacağını söylediği Cumhuriyetimiz tüm sorunların çaresi olacak."
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Kazanılan başarının ardında, Türk milletinin vatan sevgisi ve azmi olduğuna dikkat çeken Yücel şöyle devam etti:
"Bu milletin harcı, Cumhuriyet değerleridir. Türk milleti için Cumhuriyet yalnızca yönetim biçimi değil, özgürlük bağımsızlıktır. Cumhuriyet medeniyettir. Fikri hür, vicdanı hür nesiller demektir. Atatürk'ün 96 yıl önce kurduğu Cumhuriyetin yılmaz bekçileri olan bizler önümüze farklı engeller çıksa da birbirimize kenetlenerek bunları aşacak, tüm halkımızla Cumhuriyeti yaşatmaya devam edeceğiz. Ülkemizin hem içeride, hem dışarıda bunca kriz yaşamasının tek sebebi Cumhuriyet değerlerinden uzaklaşılmasıdır. Cumhuriyet halka rağmen değil, halkla beraber yönetimi destekler."

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