İzmir'de çay ocaklarına kumar baskını: 155 kişiye işlem yapıldı

İZMİR'in Bornova ilçesinde, çay ocaklarına düzenlenen tombala baskınında, 155 kişiye 'kumar oynamak' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından işlem yapıldı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayadibi, Egemenlik, Eğridere ve Laka mahallelerinde bulunan bazı çay ocaklarında tombala oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Baskınlarda 155 kişiye, Kabahatler Kanunu kapsamında 'kumar oynamak' ve 'kapalı alanda sigara içmek' suçlarından işlem yapıldı. Tombala oynamada kullanılan 26 materyale el konurken, işletme sahipleri E.E., H.Ş., Y.O. ve H.Y. hakkında ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan adli işlem yapıldı. Operasyon sırasında 'Borçlunun ödeme şartını ihlal' suçundan aranan bir şüpheli de gözaltına alındı.