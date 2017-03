İzmir'de Bylock'tan ilk hapis cezası

İZMİR'de, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmak ve örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle yargılanan iş adamları Faruk S. 6 yıl 3 ay, Okan M. ise 9 yıl hapis cezası adlı. İzmir'de ilk defa Bylock'tan ceza kesilmiş oldu.

13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugün görülen 3'üncü duruşması, salon olmadığı için sosyal tesislerde bulunan konferans salonunda yapıldı. Duruşmaya, tutuklu sanıklardan Faruk Sümen Isparta E Tipi Kapalı Cezaevi'nden, Okan Mertkaya ise Dinar T Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla katıldı, sanıkların avukatları Mustafa Ferhan Uçar ve Atilla Akın ise salonda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Erkan Özkaya, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock mesaj ayrıntılarının, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderilerek mesaj içeriklerinin incelenip mesajlaşan kişilerin sanıklar mı yoksa sanıklar dışında başka kişiler mi olduğunun tespiti için yazılan müzekkereye henüz cevap gelmediğini belirtti.

Savcı mütalaasında sanıkların örgüt elamanı olduğunu belirtti. Savcı Recep Erdem esas hakkında verdiği mütalaasında; sanıklar Faruk S. ve Okan M.'nin geçen yıl Eylül ayında Kıbrıs Ercan Havalimanı'nda bulundukları sırada, kolluk görevlileri tarafından yakalandıklarını, sanık Okan M'nin kullandığı cep telefonunda ByLock adlı mesajlaşma programının yüklü olduğunun tespit edildiğini, ayrıca sanığın örgütün içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğünün tespit edildiğini, örgütün eğitim kurumlarında SGK kaydının bulunduğunu, sanık Faruk S.'nin FETÖ/PDY örgütü ile irtibatlı Dünya Gençlik Merkezi Derneği, Yamanlar Koleji Mezunlar Derneği üyesi olduğunu, her iki sanığın örgüt bağlantılı Bank Asya'da hesaplarının bulunduğunu, her iki sanığın da FETÖ/PDY terör örgütünün üyesi olduklarını belirtip atılı suçu işledikleri anlaşıldığından cezalandırılmasını istedi.

SUÇLAMALARI RED ETTİLER

Savcının mütalaasından sonra mahkeme heyeti sanıklara söz verdi. Her iki sanık da suçlamaları kabul etmeyip FETÖ ile bağlantılarının olmadıklarını, ByLock adlı programı kullanarak kimseyle mesajlaşmadıklarını savundular.

KARAR ÇIKTI

Son sözlerden sonra mahkeme heyeti karar için kısa bir ara verdi. Mahkeme Başkanı Erkan Özkaya, Okan M.'nın 9 yıl, Faruk S'nin ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Ayrıca mahkeme heyeti Faruk S.'yi karar onanıncaya kadar adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı getirilerek tahliye etti. Böylece İzmir'de ilk defa ByLock adlı programı kullandığı gerekçesiyle mahkeme ceza verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Adnan Menderes Havalimanı'nda geçen 3 Eylül'de, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, KKTC'ye gitmeye çalışan iş adamları Fatih S. ile Okan M. gözaltına alınmış, şüphelilerin ByLock kullandıkları tespit edilmişti. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı'nın hazırladığı iddianamede, tutuklu sanıklar Fatih S. ve Okan M. hakkında 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla 5 ile 10 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. ByLock ile ilgili detaylara yer verilen iddianamede, örgüt adına faaliyetler yürüttükleri ileri sürülen sanıkların, şifreli programı yoğun şekilde kullandıkları ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgütün kapatılan dernek ve eğitim kurumlarında çalışma içerisinde oldukları bilgilerine yer verilmişti.