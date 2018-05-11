İzmir'de Büyükşehir işçilerinden eylem

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ile bağlı kuruluşlarında çalışan 5 bin 500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşme (TİS) görüşmelerinde, uzlaşmaya varılamadı. Belediye İş Sendikası'nda örgütlü olan işçilerden bazıları, İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde toplanarak eylem yaptı. 13 yıl sonra ilk kez sokakta eylem yapan Belediye-İş'in, gelecek günlerde grev kararını asması bekleniyor.

Türk-İş'e bağlı Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye İş) İzmir 1, 2, 3 ve 6 No'lu şubeler ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasında süren toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile belediye kuruluşlarından olan İZSU, ESHOT, İZBETON, İZULAŞ, İZBELCOM bünyesinde çalışan 5 bin 500 işçiyi ilgilendiren sözleşmede uzlaşma sağlanamayınca, sendika yaklaşık 500 işçi ile belediye önünde eylem yaptı. Konak Pier önünde toplanan işçiler 'Ekmek adalet ve insanca yaşamak için alanlardayız' pankartı ile "İş ekmek yoksa barış da yok", "Vur vur inlesin Aziz Başkan dinlesin", "Sözleşme hakkımız grev silahımız" sloganları atarak belediye binasına kadar yürüdü. Eyleme Türk-İş'e bağlı sendikaların yöneticileri ve Büyükşehir'de örgütlü Tüm Bel Sen ve Tüm Yerel Sen yöneticileri de katılarak destek verdi.

Türk-İş İzmir 3'üncü Bölge Temsilcisi Süleyman Yıldırım, ülkedeki enflasyon oranına rağmen kendilerine önerilen zam oranının yüzde 8 olduğunu söyledi. 13 farklı şirketin ve 13 farklı iş kolunun olduğunu ifade eden Yıldırım, uzlaşma çağrısında bulunarak, "Biz bize ait olanları almak için mücadele veriyoruz. İzmir'in temizlenmesi için mücadele veren onurlu ve şerefli insanlarsınız. Biz mücadeleden yanayız. Biz asla teslimiyetçi sendika değiliz. Asla sarı sendika olmadık, olmayacağız da. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu bizim muhatabımız. Buradan kendisine bir kez daha elimizi uzatıyoruz. Biz kavgacı değiliz biz uzlaşmadan yanayız" dedi.

'BU ISRARDAN VAZGEÇİN'

Yıldırım'dan sonra açıklama yapan Belediye İş 2 No'lu Şube Başkanı Metin Şanlı, Büyükşehir'de çalışanların greve zorlandığını savunarak, belediye yönetiminin yüzde 8'lik zam ısrarından vazgeçmesini istedi. Şanlı, yetkililerin kendilerini duymak istemediğini söyleyerek, "2011 yılından beri Büyükşehir'in bize dayattığı yüzde 30'luk eksik çalışma politikası, işçilerin iş barışını bozuyor. İşçiler arasında ayrım yapılmamalı. Bir kez daha her alanda eşit işe eşit ücret istiyoruz" diye konuştu.

Dört kişilik ailenin insan gibi yaşaması için yetecek bir ücret istediklerini ifade eden Şanlı, taleplerinin görmezden gelindiğini ileri sürdü. Şanlı, şunları söyledi:

"Belediye yönetimi çalışanlarını üzen teklifini gözden geçirsin. Enflasyon kağıt üzerinde yüzde 13'ken emekçinin gerçek enflasyonu yüzde 20-25'lerdeyken, yüzde 8 ısrarından vazgeçin. Bizi yoksulluğa mahkum edemeyeceksiniz."

Sendikanın, belediye ile uzlaşamadığı takdirde, gelecek günlerde grev kararını asması bekleniyor.



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