İzmir'de, Büyükşehir'den kaynak suyu hamlesi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, kaynak suyu piyasasında fiyat istismarını önlemek amacıyla Bornova'da Homeros Vadisi Çamiçi Köyü suyunu şişeleyecek fabrikayı tamamladı. Belediye şirketi Grand Plaza'nın işletmesini yapacağı fabrikadan sonra yatırımlara devam edecek olan Büyükşehir Belediyesi Yamanlar suyunu şişeleyecek Doğançay tesislerini yenileyecek, kaynak ve yerle ilgili davası süren Şaşal suyu için de proje hazırlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kaynak sularının İzmirliler'e uygun fiyatlarla ulaştırılmasını sağlamak için kendisine yol haritası belirledi. İl sınırlarının Büyükşehir sınırları olmasıyla yapılan kanuni düzenlemelerden sonra Ödemiş Bademli Köyü'ndeki Badem Su İşletmesi'ni devralan İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) var olan damacana ve bardak su satışını devam ettirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun 'fiyat istismarını önlemek' amacıyla temelini attıkları Bornova Kaynak Suyu Dolum Tesisi'nin yapımı tamamlandı. Bornova Homeros Vadisi Çamiçi Köyü'nden gelen sular artık bu tesiste saatte 1500 adetlik kapasite ile 19 litrelik polikarbon damacanaya doldurulacak.

HOMEROS SUYU DAMACANADA SATILACAK

İZSU, yapımını tamamladığı fabrikanın işletmesini belediye şirketi Grand Plaza A.Ş.'ye devretti. Grand Plaza, bu suyu bir marka adı altında piyasaya sürecek. Bornova Homeros suyu dağıtımının başlamasıyla birlikte belediye şirketi İZBETON'un bu suyu açıktan sattığı istasyonlar kapatılacak. Böylece Büyükşehir Belediyesi Ödemiş Badem Su'dan sonra Homeros suyu ile de damacanada kaynak suyu satışına başlayacak. Kaynak suyu hamlesinin bir sonraki adımı ise Yamanlar suyu olacak. Doğançay'da atıl kalan şişeleme tesisi yenilenecek. Hem fabrika hem ekipman hem de hatlar değiştirilecek. İZSU Doğançay'la ilgili ön etütlere başladı. Badem Su ve Bornova Homeros damacana tesisi olduğu için Doğançay'daki fabrika 0,5 litre, 1,5 litre ve 5 litrelik pet şişelemeye uygun ekipmanla yenilenecek.

İZSU'nun en son kaynak su proje hedefi ise şaşal suyu olacak. Son ihaleye teklif veren olmadığı için buradaki tesis kiralanmadı. Özel İdare Malları'nın devriyle ilgili uygulama kapsamında Şaşal tesislerinin yeri ve kaynakla ilgili olarak İZSU'nun davası devam ediyor. Bu dava tamamlanınca şaşal su kaynağı da Büyükşehir Belediyesi tarafından değerlendirilecek.



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