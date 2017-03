İzmir'de buluşan kadınlardan 'Biz bir oldukça güçlüyüz' mesajı

TÜRKİYE'nin dört bir yanından ve Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen kadınlar, Dünya Kadınlar Günü kapsamında İzmir'in Urla İlçesi'nde buluştu, 'Biz bir oldukça güçlüyüz' mesajı verdi. Etkinliklerin açılışını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu, kadını eğitimini belirli bir aşamada sonlandırmaya zorlamanın onlara yapılan en büyük şiddet olduğunu belirterek, "Kadınlarımız sokağa çıktığı, sosyal olaylara, ekonomiye müdahale ettiği, ürettiği müddetçe bu ülkenin sırtı yere gelmeyecektir" diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi ve Türk Kadınlar Birliği işbirliği ile Türkiye'nin dört bir yanından bine yakın kadın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlamak için Urla'da bir araya geldi. Restore edilen Eski Tamirhane Binası'nda Urla Fotoğraf ve Sinema Gönüllüleri Derneği'nin 'Kadın Gözünden Kadın' konulu fotoğraf sergisinin ardından 'Güçlü Kadınlar Güçlü Yarınlar' konulu panel gerçekleşti. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programının açılışına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve eşi Dr. Türkegül Kocaoğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, eski Bakanlar Suat Çağlayan, Işılay Saygın, Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, yazar Ayşe Kulin, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Sema Kendirci, sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda kadın katıldı.

İZMİR'İ İZMİR YAPAN KADINLARDIR

Programın açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'in pek çok kentten göç almasına rağmen bu kentte yaşayanların kendilerini İzmirli hissettiklerini vurgulayarak, "İzmir'i İzmir yapan zenginlik ne? Bunu hiç düşündünüz mü? İzmir kentinin tarihten gelen bir yaşam biçimi var. Türkiye'nin her tarafından göç alan diğer metropol illerimize baktığımızda yerleşenlerin dayattığı kültür ile mücadele edemediğini görürüz. Kentliliklerini koruyamadılar. Örneğin Adana, Mersin, Antalya, İstanbul. Peki, İzmir neden bu kente gelip yerleşenlere en fazla 3 yıl içinde 'Ben İzmirliyim' dedirtebiliyor? Bunun sırrı nerede? Bu sır hayatın içerisinde. İşte, sosyal yaşantıda, kültürde, sanatta, her yerde aktif olan siz kadınlarımızda. Kadınlarımız sokağa çıktığı müddetçe, kadınlarımız sosyal olaylara, ekonomiye müdahale ettiği müddetçe, ürettiği müddetçe, bu ülkenin sırtı yere gelmeyecektir" diye konuştu.

Kadını eve tutsak etmenin, kadının eğitimini belirli aşamada sonlandırmaya çalışmanın onlara yapılan en büyük şiddet, hakaret olduğunu söyleyen Başkan Kocaoğlu, şunları söyledi:

"Hiçbir kadının başkasının aklına ihtiyacı yoktur. Aklı ve bilimi rehber alıp doğruyu kendisi bulacaktır. Biz geçtiğimiz hafta Türkiye'de belediyecilik tarihindeki büyük bir davadan hiç fire vermeden her konuda, bürokratlarımızla birlikte beraat ettik. Darısı diğer mağdur belediyelerimizin başına diyorum. Bu 13 yıllık belediye başkanlığında 'ne yaptın Aziz' diye sorduğunuzda üç kelimeyle özetliyoruz: Çalmayacaksın, çaldırmayacaksın, çalışacaksın! Hepinizin dünya emekçi kadınlar gününüzü kutluyorum".

'KENDİ HİKAYEMİZİ YAZMANIN ZAMANI GELDİ'

"Üreten, emek sarf eden lider kadınların kenti Urla'ya hoş geldiniz" diyerek kadınları selamlayan Urla Belediye Başkanı CHP'li Sibel Uyar ise "Urla birçok kadının başarısına mesken olmuş bir kent. Geleceği güçlü kadınlar şekillendirecek. Mustafa Kemal'in dediği gibi 'Dünyada her şey kadının eseridir.' Artık Mustafa Kemal'i yattığı yerde hayal kırıklığına uğratmayalım. Hakkımız olan değeri kendi çabalarımızla almak zorunda olduğumuzun farkına varalım. Bu haksızlıklardan şikayet etmeyi çoktan bıraktık. Haklarımızı almaya başladık. Urla'nın ilk kadın belediye başkanı olarak pozitif ayrımcılık yapıyor; çoğunluğu kadınlardan oluşan ekiple, kadınlarımızla dayanışıyoruz. Artık kendi hikayemizin kahramanı olma, başarı öykümüzü kendimizin yazma vakti geldi; hatta geçiyor. Bu vatanın kadınların zekasına, öngörüsüne, çalışkanlığına, daha çok başarılı kadına ihtiyacı var. Vatan borcumuzu yaptığımız işlerde başarılı olarak ödeyeceğiz" dedi.

KULİN: KARA BULUTLARI DAĞITACAĞIZ

'Güçlü Kadınlar, Güçlü Yarınlar' konulu panele konuşmacı olarak katılan ünlü yazar Ayşe Kulin, dünyadaki bütün dinlerin erkek egemen olduğunu, kadınların yaşadığı müddetçe mücadele etmek zorunda kaldığını dile getirerek, Osmanlı döneminden günümüze kadın portresi çizdi. Türk kadınının Cumuhuriyet döneminde kazandığı haklarla Avrupa ülkelerinin önüne geçtiğini hatırlatan Kulin, "Ninem, annem ve ben doğduğumda önümüzde bir umut vardı. Benim torunlarımın önünde kara bir bulut var. Tarikatın emriyle yakılan okul kitapları, tarih bilmeyenlerin emri ile değiştirilen tarihler, evlerinden çıkartılmayan kız çocukları, istismar edilen çocukları sorgulamayan bir hukuk sistemi. Yüreğim çok kırık ama başkanlarımızı dinledikten sonra, İzmir Marşı'nın da ruhunu katarak çok eminim ki o kara bulutları biz dağıtacağız" diye konuştu.

KENDİRCİ: DAHA CESUR OLACAĞIZ

Panelde konuşan Türk Kadınlar Birliği Genel Başkanı Av. Sema Kendirci, umutsuzluğu barındırmamak gerektiğini vurgulayarak, "Biz 2002 yılında Türk Medeni Kanunu'ndan 'koca ailenin reisidir' sözünü çıkarttırmışız. Evimizden çıkarttığımız reislik kavramını bu ülkeden de çıkartırız. Buna gücümüz yetti; bundan sonra da yetecek. Kadınların önündeki en büyük engel başta şiddet, yoksulluk, sosyal, siyasal ve ekonomik alanlara eşit katılım hakkının olmayışı. Bunlar bizi korkutmuyor; cesaretlendiriyor, mücadele azmimizi geliştiriyor. Mücadeleden vazgeçmeyeceğimize söz veriyoruz. Bu bayrakları büyükannelerimizden devraldık; onlardan daha cesur olacağız" dedi.

BÜYÜKERŞEN'DEN 'SİYASETE KATILIN' ÇAĞRISI

Panelin bir diğer konuşmacısı olan Eskişehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ise Anadolu topraklarında değişmeyen tek şeyin kadının yeri olduğunu vurgulayarak, "Başkalarının tanrıları varken bu topraklarda tanrıçalar vardı. Dünyanın her yerinde en ilkelinden en gelişmişine kadar bütün toplumların erkekleri kadınlarını sever. Kadınlar için ölümü göze alır ama bu topraklarda kadın sadece sevilmekle kalmaz kadına tapılır. Şiddet ülkemizin en ciddi, acil sorunlarının başında geliyor. Şiddet kadınlara yenilmeyi içine sindiremeyen biz erkeklerin işidir. Biz bu topraklarda yaşayan erkekler kadınlarımızla rekabet etmememiz gerektiğini, onlarla yarışırsak yenileyeceğimizi, bu yarışın eşit yarış olmadığını biliriz ama söylemeyiz. Bu topraklarda kadın doğuştan galiptir" diye konuştu.

Büyükerşen, kadınların partilere girip mücadele etmesi gerektiğini de hatırlatarak, "Neden daha çok seçimlerde idareci adayı olmuyorsunuz? Erkeklere fırsat vermeyecek olan sizlersiniz. Siyasete sahip çıkın" çağırısında bulundu.

TÜRENÇ: YOLUMUZ UZUN

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ise konuşmasında Türk kadınının her geçen gün ülkede siyasi, ekonomik alanda geriye doğru gittiğinin altını çizerek, "8 Mart'larda içimiz umut doluyor. Bir gün sonra dağılıyoruz. Kendimizi aldatmayalım. Bu dağınıklığı disipline etmekte fayda var. Bugün Türk toplumunda kadın erkek Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre başa baş gibi gösteriliyor, ancak gerçeğe bakınca kadın yüzde 20'lerin üstüne çıkamıyor. Aile, dinsel baskı öne çıkıyor. Eğitimde fırsat eşitliği yok. İş, sosyal güvence ve sağlık hizmetinden yeterince pay alamamak başka bir gerçeğimiz. Bunların hepsi üst üste gelince kadının çok yol alması gerekiyor" diye konuştu.

Panelin sonunda Türk Kadınlar Birliği Urla Şubesi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na programa desteğinden ötürü teşekkür plaketi verdi.

8. İZMİR KADIN FESTİVALİ BAŞLIYOR

Urla'da etkinlikler kapsamında 9 Mart Çarşamba günü saat 10.00'da Jandarma Kavşağı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na bir yürüyüş gerçekleşecek. Urla Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından saat 13.30'da İzmir Büyükşehir Belediyesi 8. İzmir Kadın Festivali programı başlayacak.



FOTOĞRAFLI