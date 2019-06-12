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İzmir'de bölgesel sağanak yaşamı olumsuz etkiledi (2)

METEOROLOJİ'DEN ANLIK UYARI İzmir’de öğlen saatlerinden itibaren başlayan yağmurun ardından Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden anlık uyarı yapılarak 14.00- 20.00 saatleri arasında yerel sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi....

İzmir'de bölgesel sağanak yaşamı olumsuz etkiledi (2)

METEOROLOJİ'DEN ANLIK UYARI
İzmir’de öğlen saatlerinden itibaren başlayan yağmurun ardından Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü’nden anlık uyarı yapılarak 14.00- 20.00 saatleri arasında yerel sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatle olunması gerektiğinin ifade edildiği açıklamada şöyle denildi:
"Son değerlendirmelere göre, bölgemizin iç kesimlerinde halen devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bugün 14.00 - 20.00 saatleri arasında İzmir ve Manisa illeri geneli ile Çanakkale’nin doğusu, Balıkesir’in güneyi, Aydın’ın güneyi ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."
Öte yandan sağanak yağıştan özellikle Bornova ve Buca ilçeleri etkilendi. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar ağaç altları ve otobüs duraklarına sığındı. İnsanlar kadar sokak hayvanları da yağıştan korunmak için iş yerlerinin şemsiyelerinin altına girdi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, ()

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