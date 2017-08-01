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İzmir'de bıçaklı kavga: 1'i ağır 4 yaralı

İZMİR'in Konak İlçesi'nde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan 17 yaşındaki F.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Olay, dün saat 21.00 sıralarında Güney...

İzmir'de bıçaklı kavga: 1'i ağır 4 yaralı
İZMİR'in Konak İlçesi'nde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan 17 yaşındaki F.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Güney Mahallesi'nde meydana geldi. F.A., 15 yaşındaki H.A., 16 yaşındaki M.K. ve 17 yaşındaki A.K. ile kimliği belirsiz kişiler arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. F.A., H.A., M.K. ve A.K vücudunun çeşitli yerlerine aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. Bıçaklı saldırganlar olaydan sonra kaçarken, kavgayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Tepecik Eğitim ve araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılardan F.A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Polis, olaydan sonra kaçan kişileri bulmak için soruşturma başlattı.                                

                                                           

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