İzmir'de, 'belediye meclis üyesi' aday listeleri teslim edildi

İZMİR'de, belediye meclis üyesi aday listeleri, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi. Millet İttifakı çatısı altında seçime girecek CHP ve İYİ Parti, adaylar için tek liste çıkardı. İzmir'de toplamda 780 meclis üyesi adaylarından bir kısmı, İYİ Partili isimlerden yazıldı. Cumhur İttifakı'nın ortakları AK Parti ve MHP'de de liste netleşti. MHP'den 131 isim listelerde yer aldı.İzmir'de Millet İttifakı çatısı altında seçime giren CHP ile İYİ Parti, meclis üyesi adaylarını belirledi. İzmir genelinde toplam meclis üyesi adayı sayısı 780. Seçilecek olan üyelerden 183'ü, ilçelerinin yanı sıra Büyükşehir Belediye Meclis üyesi de olacak. İzmir'de İYİ Parti'den bazı isimler, CHP listelerinde seçime girdi. Listenin çoğunluğunu ise CHP'nin adayları oluşturdu.MİLLETVEKİLİ LİSTESİNDEYDİ, MECLİS ÜYESİ OLDUGüzelbahçe'de 13 kişilik asıl listenin başına, 24 Haziran genel seçimlerinde milletvekili aday listesinde 1. bölge 10'uncu sıradan yazılan ancak seçimi kazanamayan, 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerde ise Güzelbahçe'den belediye başkan aday adaylığı başvurusunda bulunan Avukat Nilay Kökkılıç yazıldı. Güzelbahçe listesinde, 24 Haziran genel seçimlerinde İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olan, daha sonra istifa ederek CHP'ye geçen Gizem Albaş da yer aldı.KONAK İLÇE BAŞKANI GRUŞÇU'DAN SİTEMKonak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in, ilçenin belediye meclis üyesi aday listesini kendisinin belirlediğini söyleyerek, "Hiçbir ilçenin yetkisini almadı ama bizim ilçenin yetkisini aldı. İlçe başkanlığı olarak bizim dışımızda il başkanlığının yetki alarak oluşturduğu bir liste var. Bu noktada biz açıklanacak listeyi bekliyoruz. Bizim mutabakatımızın olmadığı bir liste" dedi.AK PARTİ İLE MHP TEK LİSTE İLE SEÇİME KATILACAKCHP ve İYİ Parti gibi, Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP ile AK Parti de, meclis üyeliği adaylığında, seçime tek liste ile girme kararı aldı. Meclis listelerinde MHP'li 131 isim yer aldı. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Talimat genel merkezden geldi. Bizim kararımız değil. Genel merkezlerimizin talimatı doğrultusunda çalışmalar yapıldı. Memnunuz, gayet iyi oldu. Güç birliğinin meclis üyeliklerine de yansıması doğru bir durum. Bir anormallik yok, gayet güzel oldu. Düzgün bir liste oldu" diye konuştu.

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