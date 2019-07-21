İzmir'de belediye genel sekreterinin adıyla dolandırıcılık uyarısı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, kendi ismini kullanarak iş insanlarından tedaviye ihtiyacı olan hastalar için yardım adı altında para toplayan kişilere karşı dikkatli olunmasını istedi. Son dönemlerde bu tarz dolandırıcılık yöntemlerinin arttığını belirten Gökçe, "İş insanlarını benim adımı kullanarak arayıp, yardım adı altında para istemişler. Bu kişilere itibar edilmemesi ve dikkatli olunmasını istiyorum" dedi.Silivri 1 Nolu L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda dolandırıcılık suçundan tutuklu bulunan İ.K., aynı suçtan başka bir dosya için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na SEGBİS’le verdiği ifadesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe’nin adını kullanarak dolandırıcılık yaptıklarını itiraf etti. Üç kişi olduklarını ve bu şekilde dolandırıcılık yaptıklarını anlatan İ.K., yakınlarının tedaviye ihtiyacı olduğunu belirtip, Gökçe’nin ismini kullanarak, iş insanlarından para topladıklarını söyledi.'ÇOCUĞUMUN HASTALIĞI SIRASINDA BAŞLADIM'Bu yöntemle dolandırıcılık olayına, 2011 yılında çocuğunun hastalığı sırasında bir iş insanı tarafından geri çevrilen yardım talebine, belediye başkanının ismini kullanarak araması sonrasında olumlu yanıt verilmesi üzerine başladığını ifade etti. Önemli kişilerin isimlerini söylediklerinde iş insanlarının daha kolay yardımda bulunduğunu söyleyen İ.K., "Çocuğumun hastalığı nedeniyle bir iş insanından yardım istedim ama bana yardım etmedi. Daha sonra aynı kişiye belediye başkanını selamını ilettiğimde bana para yardımında bulundu. Bunu fark edince şeytan beni kandırdı. Türkiye’nin birçok yerinde sahte belediye başkanı ve kaymakam oldum. Bu yöntemle para topladık. Birlikte çalıştığım arkadaşlardan biri belediye başkanı ya da bürokratlarını araştırıyordu. Diksiyonu güzel olan arkadaş da o isimleri kullanarak iş insanlarını arıyor, tedaviye ihtiyacı olan yakınımız olduğunu söyleyip para topluyorduk" dedi.'BU TÜR KİŞİLERE İTİBAR ETMEYİN'İsmi üzerinden dolandırıcılık yapılan İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, konuyla ilgili olarak vatandaşların dikkatli olmasını isteyerek, "Benim ismini kullanarak iş insanlarından para toplandığı bilgisine ulaştık. Daha önce birçok kez bize bu yönde bilgi gelmişti ancak para alamadıkları için bir sonuç çıkmamıştı. Ülkemizde maalesef dolandırıcılığa teşebbüs suçu yok. Dolandırıcılık suçunun gerçekleşmesi için mağduriyetin oluşması gerekiyor. Son olayda ise bazı müştekiler de ortaya çıktı. Suçlular da suçlarını itiraf etti. Bu şekilde dolandırıcılık yapanlara karşı dikkatli olunmasını ve itibar edilmemesi istiyorum" diye konuştu.

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