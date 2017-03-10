İzmir'de bahar yağmuru manzaraları

Mustafa OĞUZ / İZMİR () - MEVSİM normallerinin üzerinde sıcaklıkların yaşanmasından sonra İzmir'de yağmurlu günler başladı. Zaman zaman güneşin açmasıyla, kimi İzmirliler sevdikleriyle romantik anlar, kimisi de şemsiyelerinin altında günlük işlerinin koşuşturmasını yaşadı. Yağmur altında olmasına rağmen mesleğini icra edip performansını sergileyen canlı mankeni, bazı vatandaşlar şemsiyelerinin altında ilgiyle izledi.

İzmir kış aylarında özellikle de Şubat ayının sonlarında zaman zaman 20 dereceyi aşan sıcaklıklarla, yazı hatırlatan günler yaşadı. Ancak son üç günde yağış etkisini arttırdı. Şiddetini arttırıp sağanak halinde de yağan yağmur, İzmir'i farklı güzel kıldı. Yağışın dindiği anlarda güneşin de açmasıyla, kimi İzmirliler sevdikleriyle Kordon'da, romantik anlar yaşadı. Kimisi de şemsiyelerinin altında günlük işleri yapmaya çalıştı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise ıslanmamak için koşuşturdu. Bu anlarda fotoğraf tutkunları için birbirinden güzel manzaralar ortaya çıktı.

CANLI MANKEN İLGİ ÇEKTİ

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde, yağmura rağmen sokak performansı sergileyen canlı manken büyük ilgi gördü. Bazı vatandaşlar, 18 Mart Çanakkale Zaferi yaklaşırken elinde Türk bayrağı olan asker kıyafetli canlı mankenin performansını sık sık alkışladı. Yağışların hafta sonu da etkili olacağı açıklandı.

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