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İzmir'de aynı aileden 4 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti (4)

HAMİLE KADIN TOPRAĞA VERİLDİ İzmir'in Buca İlçesi'nde aynı aileden katledilen 4 kişiden 3 aylık hamile 23 yaşındaki Fadime Tiryaki'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Manisa'nın...

İzmir'de aynı aileden 4 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti (4)

HAMİLE KADIN TOPRAĞA VERİLDİ
İzmir'in Buca İlçesi'nde aynı aileden katledilen 4 kişiden 3 aylık hamile 23 yaşındaki Fadime Tiryaki'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Manisa'nın Sarıgöl İlçesi'ne getirilen Fadime Tiryaki'nin cenazesi  Mimar Sinan Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerindeki baba evine helallik alınması için götürüldü. Fadime Tiryaki'nin babası Serhat Canbaz'ın, "Kara kuzum, kara kuzum, kara kuzum benim" diye haykırması yürekleri dağladı. Annesi Emine Canbaz'ın feryatları, çevredekileri ağlattı.
Fadime Tiryaki'nin cenazesi, helallik alındıktan sonra Dışkahveler Hüseyin Gümüşlü Camii'ne götürüldü. Sarıgöl Belediye Başkanı MHP'li Necati Selçuk'un da aralarında bulunduğu onlarca kişi cenaze törenine katıldı. İkindide İlçe Müftüsü Mustafa Akkurt tarafından kıldırılan namazın ardından Fadime Tiryaki, gözyaşları arasında Sarıgöl Belediyesi Kabristanı'nda toprağa verildi.

Vehbi SARIHAN/SARIGÖL (Manisa), () -

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