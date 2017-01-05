İzmir'de adliyeye PKK saldırısı: 2 şehit, 2 terörist ölü ele geçti - ek fotoğraflar
05 Ocak 2017 Perşembe 21:45
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1 Üçüz doğum yapan böbrek nakilli anne...
- 2Obezite ile mücadele için slogan yarışması
- 3Obezite ile mücadele için slogan yarışması
- 4(Görüntülü Haber)Hastanelerin acil servislerinde...
- 5(Görüntülü Haber) Yrd. Doç. Dr. Akocak:...
- 6Yrd. Doç. Dr. Akocak: Kanser ilacı olabilecek...
- 79 ayda 1 milyar 595 bin lira muayene katılım...
- 8(Görüntülü Haber) Sosyal medya fenomeni...
- 9Sosyal medya fenomeni Ayşe Kurucu, sırt...
- 10Suriyelilerden, 'verem bulaşıyor'...
- 1Ankara'lı Ata Yalçın'ın TEOG...
- 2(Görüntülü Haber) YÖK Başkanı Saraç:...
- 3(Görüntülü Haber) YÖK Başkanı Saraç:...
- 4(Görüntülü Bülten Dağıtımı) “LYS’deki...
- 5Zeytinburnu'nda çöp kamyonuyla eğitim...
- 6YÖK Başkanı Saraç: Açık uçlu soru'da...
- 7“LYS’deki değişiklikler yükseköğrenimin...
- 8(Görüntülü Haber) Nazik Kösegil: Açık...
- 9Nazik Kösegil: Açık uçlu sorular avantaj...
- 10"ÖSYS, başarılı ve donanımlı...
- 1Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 2Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 3İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 4Sahibinden Satılık Arsa
- 5Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 6Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
- 7Gayrimenkul Fiyatlar Uçuşa Geçti
- 8Konut satışlarında artış hızı Mayıs'ta...
- 9SAHİBİNDEN KİRALIK DAİRE
- 10Demir Romance erken teslimle Temmuz'da...
İlgili Haberler
23.8B Takipçi
SON DAKİKA
- 1İzmir'de adliyeye PKK saldırısı:...
- 2Tokat 'ta FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
- 3Tokat 'ta FETÖ operasyonunda 2 tutuklama
- 4(Görüntülü Haber) İzmir'de adliyeye...
- 5Başbakan Yıldırım: Bölünmeyeceğimiz...
- 6Başbakan Yıldırım: Bölünmeyeceğimiz...
- 7DHA ANKARA - CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan...
- 8CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan İzmir...
- 9DHA ANKARA - Başbakan Yıldırım: Bölünmeyeceğimiz...
- 10DHA YURT BÜLTENİ - 19
- 11Anadolu Efes: 84 - Galatasaray Odeabank:...
- 12Pentagon’dan İncirlik üssü açıklaması
- 13İzmir'de adliyeye PKK saldırısı:...
- 14Bakan Bozdağ: Terörü destekleyenler hiçbir...
- 15DHA YURT BÜLTENİ - 19
- 16(Görüntülü Haber) PKK'nın 4 silah...
- 17DHA ANKARA - Bakan Bozdağ: Terörü destekleyenler...
- 18(Görüntülü Haber) Bakan Çelik: Terörün...
- 19İzmir'de adliyeye PKK saldırısı:...
- 20Zarrab, yargıç karşısına çıktı
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|06:35
|08:21
|13:20
|15:42
|18:01
|19:33