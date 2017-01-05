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İzmir'de adliyeye PKK saldırısı: 2 şehit, 2 terörist ölü ele geçti (8)

BAŞSAVCILIKTAN SİBER SALDIRI AÇIKLAMASI İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bombalı saldırının ardından İzmir Adliyesi'ne yönelik siber saldırı olduğu iddialarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "İzmir Adliyesine...

İzmir'de adliyeye PKK saldırısı: 2 şehit, 2 terörist ölü ele geçti (8)

BAŞSAVCILIKTAN SİBER SALDIRI AÇIKLAMASI
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, bombalı saldırının ardından İzmir Adliyesi'ne yönelik siber saldırı olduğu iddialarıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "İzmir Adliyesine yönelik herhangi bir siber saldırı gerçekleşmediği gibi, bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılığımız personeli adliyeye çağırılmamıştır. Menfur saldırıyla ilgili adli soruşturma tüm detaylarıyla çok yönlü bir şekilde yürütülmektedir" denildi.
ÜÇÜNCÜ TERÖRİSTE RASTLANMADI
Saldırı sonrası çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Olayın öncesi ve sonrasındaki görüntüleri inceleyen polisin, üçüncü bir teröriste rastlamadığı, saldırganların 2 kişi oldukları kanatine varıldığı belirtildi. Bu arada kontrollü olarak patlatılan ikinci aracın da teröristlere ait olduğu, içerisinde patlayıcı izine rastlanmayan otomobilin olay yerinden kaçmak için yedek olarak getirildiği anlaşıldı.
2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Saldırıyla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.
Bu arada bombalı araç ile hasar gören diğer araçlar çekicilere yüklenerek, incelenmek üzere emniyete götürüldü.
ACI HABERİ EMNİYET MÜDÜRÜ VERDİ
İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısında şehit olan Fethi Sekin'in acı haberi, Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde böbrek taşı ameliyatı olan babası Mehmet Zeki Sekin'e verildi. Aydın İl Emniyet Müdürü Rahmi Başbuğ'dan oğlunun şahadet haberini alan Mehmet Zeki Sekin, büyük üzüntü yaşadı. 

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