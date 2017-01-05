İzmir'de adliyeye PKK saldırısı: 2 şehit, 2 terörist ölü ele geçti (5)

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

İzmir Adliyesi'ne bombalı araçla terör saldırısı sonrası, sosyal medyadan teröre lanet yağdırıldı. İstanbul'daki bombalı saldırıların sonrasında 'Neden hiç İzmir'de patlama olmuyor' paylaşımı yapan bir sosyal medya kullanıcısı ile o paylaşıma 'Orası Avrupa'ya bağlı' yorumu ile 'Yoksa gavur gavura rahat rahat yaşıyorlar mı' yorumlarını yapan diğer sosyal medya kullanıcılarına, İzmir'deki saldırı sonrası büyük tepki gösterildi. İzmir Adliyesi önündeki saldırı sonrası yapılan bazı yorumlar şöyle:

* İzmir'de yapılan hain saldırıyı kınıyorum. İzmir'de neden patlama olmuyor diyenler de bu saldırıyı gerçekleştiren hainler kadar suçludur...

* Ülkemizde neden patlama oluyor diye soracağına #İzmir'de neden patlama olmuyor" diye soran bir zihniyeti yarattığınız için hepiniz suçlusunuz.

* DİKKAT! Patlamadan önce 'Neden İzmir'de patlama olmuyor' yazan hesap, paralı/terör hesabıdır. Milleti kışkırtmak için yazıyorlar!

* Bir başka kullanıcı ise 'Neden İzmir'de patlama olmuyor diyerek resmen hedef gösterdiniz, alçaksınız!

* İzmir'de neden hiç patlama olmuyor diyenler burada mı? Kulağınızın arkasına kadar kına yakın şimdi, hadi. #izmir.

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