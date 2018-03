İzmir'de 90 öğrenci, 40 metrekarelik konteynerlerde eğitim alıyor

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()- İZMİR'in Buca ilçesinde, binadaki çökme nedeniyle 2012 yılında boşaltılan Zeki Püskülcü İlkokulu'nda okuyan öğrenciler, 3 yıldır önce caminin altında, ardından da okul bahçesine konulan konteynerlerde ders görmeye başladı. 40 metrekarelik konteynerlerde eğitim alan öğrencilerin velileri artık yeni okul yapılmasını istedi.

Buca ilçesi Yıldızlar Mahallesi'ndeki Zeki Püskülcü İlkokulu, binadaki çökme nedeniyle 2012 yılında boşaltıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, hayırsever bir vatandaş tarafından bağışlanan okul arsası üzerinde yeniden bir bina inşa etmek istedi. Ancak okul binasının üzerine kurulduğu arsa, tarla vasfında olduğu için eğitim kurumu yenilenemedi. Bunun üzerine yetkililer geçici bir çözüm üretti. Öğrenciler, önce mahalledeki Yıldızlar Camisi'nin altında ders işlemeye başladı. Bu durum tartışma konusu olunca, bu kez de okul bahçesine konteynerler yerleştirildi. Biri idari bina olarak kullanılan 40 metrekarelik 5 konternerden 4'ünde 70 öğrenci eğitim alıyordu. Bu yıl okulda ana sınıfı açılınca, konteyner sayısı 6'ya, öğrenci sayısı 90'a çıktı. Sabah 09.00'da ders başı yapan öğrenciler, öğle arasında aileleri tarafından getirilen yemeklerle okul bahçesinde karnını doyuruyor. Saat 15.00'te okuldan çıkan öğrencileri, yine veliler alıp evlerine dönüyor. 2015 yılından bu yana konteynerlerde ders işlemek zorunda kalan çocuklar, okullarına kavuşacağı günü beklerken, öğrenci velileri ise artık sorunun çözüme kavuşturulmasını istiyor.

'SAĞLIKLI OKUL İSTİYORUZ'

Velilerden Özlem Toker, bu durumdan memnun olmadıklarını, yeni bir okul yapılmasını istediklerini söyledi. Konteynerlerin sağlıksız olduğunu belirten Toker, öğrencilerin güzel bir okulda okumasını istediklerini aktardı. 3 çocuğu eğitim gören Fadime Dirbizoğlu ise okulun sıfırdan yapılmasını istediğini ifade etti. Ayrıca mahallede ortaokul olmadığı için çocukları 4'üncü sınıfı bitirdikten sonra okula göndermekte zorlandıklarını söyleyen Fadime Dirbizoğlu, "Çocuklarımız, 4'üncü sınıftan sonra okuyamıyor. Çünkü okul uzak, gönderemiyoruz. Servisler çocukları yollarda indiriyor, güvenemiyoruz. Bu nedenle çocuklarımız cahil kalıyor" dedi.

Velilerden Kadriye Özen ise daha sağlıklı bir ortamda çocukların eğitim görmesini istediklerini belirtti. Özen, "Çocuklarımızın ısınabileceği, oturup kalkabilecekleri sınıflar olmasını istiyoruz. Çocuğum hastalıktan kurtulmuyor. Sürekli hastanedeyiz. Ayrıca çocuğu buraya araçla getiriyoruz. Öğle arası yemek yemesi için yemek getiriyoruz. Akşam da yine araçla almaya geliyoruz. Her şey sorun. Çocuğumu tek başına okula gönderemem, çünkü bir öğrenciye araç çarptı ve çocuk öldü" diye konuştu.

'ÇOCUKLARI SIRTIMDA GEÇİRİYORUM'

Hasan Çavuş Sokağı'nda oturan ve çocuklarını okula getirmek için dereden geçmek zorunda kaldığını söyleyen Güllü Bir ise dere üzerine köprü yapılmasını istedi. Dereden, çocuklarını sırtında taşıyarak geçirdiğini anlatan Güllü Bir, "Sürekli pis suyun içerinden geçtiğimiz için ben de çocuklar da hasta oluyoruz. Buraya köprü yapılmasını istiyoruz. Ayrıca sağlık ocağı yapılmasını da istiyoruz" dedi.

Buca İlçe Milli Eğitim Müdürü Süleyman Can da okul binasını yapmak istediklerini, ancak arsanın imar sorunu çözülmeden bina yapamayacaklarını belirtti. Can, yerel yönetimlerin tarla vasfı taşıyan arsanın imar sorununu çözmesini istedi.



FOTOĞRAFLI