İzmir'de 8 Mart Mitingi

Mehmet CANDAN/İZMİR, ()- KESK İzmir Kadın Meclisi ve İzmir Kadın Platformu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle miting düzenledi.

Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda KESK İzmir Kadın Meclisi ve İzmir Kadın Platformu tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle miting düzenlendi. Miting öncesi Kordon'daki cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı. Alana girişlerde güvenlik noktaları oluşturuldu. Vatandaşlar alana, üst aramasından geçirilerek alındı. Kalabalık, meydanda şarkılar eşliğinde halay çekti. Miting alanında, lösemi hastası Öykü Arin için ilik nakli çağrısı yapıldı. Ardından KESK İzmir Kadın Meclisi ve İzmir Kadın Platformu adına basın açıklaması okundu.

Açıklamayı okuyan İlknur Alçelik Akikol, "Selam olsun, kadınlar özgürleşmeden toplum özgürleşemez diyerek mücadele eden kadınlar. Biz kadınlar ekonomik olarak ayakta durduğumuz sürece kadın özgürlüğünü daha fazla sahipleneceğiz. Kadın özgürlüğü sömürüsüz bir dünya demek. Kadın özgürlüğü savaşsız bir dünya demek. Kadın özgürlüğü demek, toplum özgürlüğü demek. Bu zorlu süreçte varlıklarını her zaman yanımızda hissettiğimiz, dayanışmalarından, yan yana duruşumuzdan her daim güç aldığımız tüm kadınlara selam olsun. Yaşasın kadın özgürlük mücadelesini yürüten tüm kadınlar" dedi.

Açıklamanın ardından Türk Halk Müziği sanatçısı Yasemin Göksu'nun konseriyle miting sona erdi.

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