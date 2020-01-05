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İzmir'de 4.0 büyüklüğünde deprem
İZMİR'in Urla ilçesinde, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Urla ve İzmir Merkez çevresinde hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, kentte, saat 01.11'de merkez üssü Urla...
GENEL 05.01.2020, 01:28
İZMİR'in Urla ilçesinde, 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Urla ve İzmir Merkez çevresinde hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, kentte, saat 01.11'de merkez üssü Urla ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin derinliği yerin 21.31 km olarak açıklandı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, kentte, saat 01.11'de merkez üssü Urla ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin derinliği yerin 21.31 km olarak açıklandı.
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