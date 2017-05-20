Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Edirne Belediye Başkanı Gürkan, Selanik'te evlendi
Başkanı Gürkan, Selanik'te evlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın HSK kararları Resmi Gazete'de
rdoğan'ın HSK kararları Resmi Gazete'de
Sözcü Gazetesi avukatı Celal Ülgen "Buradan FETÖ'cü çıkmaz"
"Sözcü'den Fetü'cü çıkmaz"
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'dan Sözcü Gazetesi'ne operasyon açıklaması
İrfan Fidan'dan Sözcü Gazetesi'ne operasyon...

İzmir'de 3 uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

İZMİR, () - İZMİR'de 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 24 gram eroin ile 61 kilo 830 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik...

İzmir'de 3 uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

İZMİR, () - İZMİR'de 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 24 gram eroin ile 61 kilo 830 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi. Ekipler, kente uyuşturucu madde getirdiği bilgisi alınan 2 kişiyi takip etti. Bu kişilerin Bornova'daki evinde uyuşturucu operasyonları için eğitilen köpeklerin kullanıldığı aramalarda, mutfaktaki fırının iç kısmına gizlenen 3 kilo 24 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili K.B. (56) ve S.B. (26) gözaltına alındı.
Yine Bornova ilçesindeki bir evde de 3 kilo 230 gram esrar bulundu, A.E. (44) gözaltına alındı. Kemalpaşa ilçesindeki denetim noktasında durdurulan bir araçta ise kapı içleri, yedek lastik, mazot deposu ve silecek haznesine gizlenmiş 58 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, A.T. (42) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246