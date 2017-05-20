İzmir'de 3 uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

İZMİR, () - İZMİR'de 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 24 gram eroin ile 61 kilo 830 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi. Ekipler, kente uyuşturucu madde getirdiği bilgisi alınan 2 kişiyi takip etti. Bu kişilerin Bornova'daki evinde uyuşturucu operasyonları için eğitilen köpeklerin kullanıldığı aramalarda, mutfaktaki fırının iç kısmına gizlenen 3 kilo 24 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili K.B. (56) ve S.B. (26) gözaltına alındı.

Yine Bornova ilçesindeki bir evde de 3 kilo 230 gram esrar bulundu, A.E. (44) gözaltına alındı. Kemalpaşa ilçesindeki denetim noktasında durdurulan bir araçta ise kapı içleri, yedek lastik, mazot deposu ve silecek haznesine gizlenmiş 58 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, A.T. (42) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.