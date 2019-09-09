İzmir'de 3'üncü Fashion Prime Fuarı (2)

DEFİLELER İLGİ ÇEKTİ

3. Fashion Prime'da açılışın ardından B Hol defile alanında gerçekleşen defilede, sektöre genç ve yetenekli tasarımcılar yetiştiren Atölye İzmir Moda Okulu'nun solo defilesi sunuldu. Sektörün önde gelen firmaları, 2019 trendlerinden oluşan defile ile ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. Bir firmanın hazırladığı abiye modeller, Tuğba Melis Türk'ün de aralarında yer aldığı mankenler tarafından tanıtıldı. Koreograflığını Serkan Duman ve Gökhan Duman'ın gerçekleştirdiği defile, farklı sahne şovlarıyla büyük ilgi çekti. Etkinlikler defilelerle sınırlı kalmadı. B Fuaye'de sadece kumaşlardan oluşan dikişsiz, pratik çeşitli giysi yapım gösterileri düzenlendi. B Holü Fuaye Alanı'nda düzenlenen 'Sadece Kumaş' gösterisi, dikişsiz kumaşlarla ortaya çıkabilecek tasarımları gözler önüne serdi. Alanında eğitimli dikiş ustası Esra Şahin, sadece kumaştan, dikişsiz ve pratik giysi örneklerini manken üzerinde sergiledi. Şahin, "Bütün kadınların yaradılışında hem şık hem de farklı olmak vardır. Bu yüzden günü kurtarmak ya da farklılık yaratmak adına bazı girişimlerde bulunabiliyoruz bazen. Alternatif denemeleri sizlere gösteriyoruz. Dikişsiz, düğümleme yöntemiyle giysiler oluşturuyoruz" dedi.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

