Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3...
17 Aralık Kumpas Davası'nda karar; 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
17 Aralık davasında 15 sanığa...
PİYASALAR - Fed faiz toplantısı öncesi dolar 5.46 lirada
Fed faiz toplantısı öncesi dolar...
Hollanda’da polisin operasyon yaptığı bölgedeki Türkler: “Ruhsal sorunları vardı” 
Hollanda(daki saldırgan Türk asıllı çıktı

İzmir'de 3'üncü Çaka Bey Kitap Günleri'ne ilgi büyük

Melis KARAKUZULU/İZMİR, ()- İZMİR'de Alsancak Tren Garı’nda düzenlenen 3'üncü Çaka Bey Kitap Günleri'ni 4 günde 65 bin kişi ziyaret etti. Birçok yayınevinin büyük indirimler yaptığı kitap günlerine günde 7 bine yakın öğrenci...

İzmir'de 3'üncü Çaka Bey Kitap Günleri'ne ilgi büyük

Melis KARAKUZULU/İZMİR, ()- İZMİR'de Alsancak Tren Garı’nda düzenlenen 3'üncü Çaka Bey Kitap Günleri'ni 4 günde 65 bin kişi ziyaret etti. Birçok yayınevinin büyük indirimler yaptığı kitap günlerine günde 7 bine yakın öğrenci geliyor.
İzmir’in Çaka Bey tarafından fethinin 938'inci yıl dönümü nedeniyle Türk Tarih Kurumu tarafından Alsancak Tren Garı’nda düzenlenen 3'üncü Çaka Bey Kitap Günleri’ni 16 Mart'ta başladı. Dört günde 65 bin kişinin ziyaret ettiği kitap fuarında 120 farklı yayınevinin kitapları satışa sunuldu. Yayınevleri bazı kitapları 5 TL’ye kadar düşürerek uyguladığı kampanyalar ziyaretçilerin ilgisini çekti. Özellikle okul grupları tarafından ilgi gören kitap fuarında günde yaklaşık 7 bin öğrenci alışveriş yaptı. Felsefeden çocuk romanlarına kadar birçok farklı konuda kitabın satışa sunulduğu kitap günlerinde Alsancak Tren Garı kitapseverlerin yoğunluğuyla dolup taştı. 25 Mart’a kadar devam edecek kitap günlerine toplam 300 okul ve 200 bine yakın kişinin ziyareti bekleniyor.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328