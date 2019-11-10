Son Dakika
(Ek bilgilerle yeniden) ARNAVUTKÖY'DE OĞLUNUN NİKAHINA GİDERKEN HAYATINI KAYBETTİ... KAZA ANI KAMERADA
İzmir'de 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
İzmir'de 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi İZMİR'in Bornova ilçesinde, ekiplerin düzenlediği operasyonda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kara Nakliyeciler Sitesi'ne ait tır...
GENEL 10.11.2019, 16:43
İzmir'de 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
İZMİR'in Bornova ilçesinde, ekiplerin düzenlediği operasyonda 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kara Nakliyeciler Sitesi'ne ait tır ve kamyon garajında kaçak akaryakıt bulundurulduğunu tespit etti. Adrese yapılan operasyonda, 3 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Doğanlar Mahallesi'nde olayla bağlantısı olduğu belirlenen bir iş yerine ise Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle yapılan ortak operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda, 10 bin 880 litre madeni yağa el konuldu. Olayların şüphelileri A.P, M.P, A.R.S. ve A.K. gözaltına alındı.
22°
kapalı
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 10 Kasım 2019
|İmsak
|06:12
|Güneş
|07:39
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:32
|Akşam
|17:57
|Yatsı
|19:19
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|11
|21
|2. Fenerbahçe
|11
|20
|3. Alanyaspor
|10
|19
|4. Galatasaray
|11
|19
|5. Malatyaspor
|11
|18
|6. Trabzonspor
|10
|16
|7. Başakşehir
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|11
|15
|10. Çaykur Rizespor
|11
|14
|11. Göztepe
|11
|13
|12. Konyaspor
|11
|13
|13. Kasımpaşa
|11
|12
|14. Denizlispor
|10
|11
|15. Antalyaspor
|11
|11
|16. Gençlerbirliği
|11
|10
|17. Ankaragücü
|10
|9
|18. Kayserispor
|11
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|11
|21
|2. Fatih Karagümrük
|11
|19
|3. Ümraniye
|11
|18
|4. Akhisar Bld.Spor
|11
|18
|5. Erzurum BB
|11
|18
|6. Keçiörengücü
|11
|18
|7. Balıkesirspor
|10
|17
|8. Menemen Belediyespor
|11
|17
|9. Bursaspor
|10
|16
|10. Altay
|11
|15
|11. Adana Demirspor
|11
|12
|12. İstanbulspor
|11
|12
|13. Giresunspor
|11
|12
|14. Osmanlıspor
|11
|10
|15. Boluspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|11
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Leicester City
|12
|26
|3. Chelsea
|12
|26
|4. Man City
|11
|25
|5. Sheffield United
|12
|17
|6. Arsenal
|12
|17
|7. Bournemouth
|12
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Burnley
|12
|15
|10. Crystal Palace
|12
|15
|11. Newcastle
|12
|15
|12. Tottenham
|12
|14
|13. Everton
|12
|14
|14. M. United
|11
|13
|15. Wolverhampton
|11
|13
|16. West Ham
|12
|13
|17. Aston Villa
|11
|11
|18. Watford
|12
|8
|19. Southampton
|12
|8
|20. Norwich City
|12
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|12
|25
|2. Real Madrid
|12
|25
|3. Real Sociedad
|13
|23
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|13
|20
|7. Valencia
|13
|20
|8. Getafe
|12
|19
|9. Villarreal
|13
|18
|10. Osasuna
|12
|18
|11. Athletic Bilbao
|12
|17
|12. Levante
|12
|17
|13. Real Valladolid
|13
|17
|14. Deportivo Alaves
|13
|15
|15. Eibar
|13
|15
|16. Mallorca
|13
|14
|17. Real Betis
|12
|13
|18. Celta de Vigo
|13
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|13
|6