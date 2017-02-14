İzmir'de 270 sanıklı FETÖ davasında bir tahliye

İZMİR'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin, 152'si tutuklu 270 sanığın yargılanmasına Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde, devam edildi. Duruşmada ifade veren tutuklu sanıklardan Ege Ordusu Kurmay Başkanı Memduh Hakbilen'in emir astsubayı İsmet Durgun, tahliye edildi.

FETÖ/PDY'nin İzmir'deki darbe teşebbüsünden sonda bin 300 sayfalık iddianamenin İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilmesinden sonra 152'si tutuklu 270 sanığın yargılanmasına Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki duruşma salonunda devam edildi. Yoklamayla başlayan duruşmada, Ege Ordusu Kurmay Başkanı Memduh Hakbilen'in emir astsubayı olan ve tutuklu yargılanan İsmet Durgun, savunmasını yaptı. İddianamede yer alan 'kimseden emir almadan, çağrılmadan komutanlığa geldiği, kendisine verilen görevleri yerine getirdiği ve Hakbilen'in talimatıyla darbe teşebbüsünde rol aldığı' gibi suçlamalara yönelik savunma yapan İsmet Durgun, "Memduh Hakbilen, 12 Temmuz'da izne ayrıldıktan sonra bende eşimle Urla'daki askeri kampa giderek izin kullandım. Kimseye Hakbilen'in gizli görevde olduğuna dair bir söylemim olmadı. Hakbilen'in talimatıyla darbe girişiminin içerisinde bulunduğum iddiası, gerçeği yansıtmıyor" dedi. Durgun, darbe girişiminin yaşandığı gece televizyondan İstanbul'daki olayları görünce oğlu ve kızıyla görüştüğünü, daha sonra sanık Memduh Hakbilen'le yaptığı telefon görüşmesinin ardından Ege Ordusu Komutanlığına gitmek için askeri kamptan ayrıldığını anlattı. Kendisinin saat 01.00 gibi komutanlığa gittiğini, Memduh Hakbilen'in ise saat 02.30 sıralarında makam odasına geldiğini söyleyen İsmet Durgun, Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep'in, bazı komutanlarla brifing salonunda toplantı yapan sanık Hakbilen'e, 'toplantıyı sonlandırarak, herkesin göreve dönmesi' emri verdiğini ayrıca "Birlikleri tek tek arayın, hiç kimse kışlalardan dışarıya çıkmasın" emrinin iletilmesini istediğini anlattı.

Memduh Hakbilen'in yaklaşık 20 dakika sonra, elindeki evrakı koymak üzere kendisinden bir dosya istemesinin ardından Orgeneral Abdullah Recep'in odasına geçtiğini, odadan seslerin gelmesi üzerine, koridora çıktığını söyleyen İsmet Durgun, "Hakbilen, Orgeneral Recep'e, 'Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir generaliyim, sıkıyönetim komutanıyım' tarzında sözler söyledi. Orgeneral Recep de 'Sana kim emir verdi?' diye sorunca, Hakbilen de 'Genelkurmay emir verdi' cevabını verdi. Orgeneral Recep, oradaki koruma ekibine Memduh Paşa'nın gözaltına alınması emrini vermesinden sonra Hakbilen de koluna giren korumalara, 'Beni bırakın, büyük suç işliyorsunuz. Tanklar geliyor, bunun hesabını vereceksiniz' diye tehdit vari konuştu. Sabaha karşı polis ekipleri gelerek, Hakbilen'i gözaltına aldı. Ben de Hakbilen ile kendi odamı kilitledikten sonra anahtarları ilgili komutana verdim" dedi. İsmet Durgun, olaylardan 6 gün sonra tutuklandığını, tutuklanmasaydı ağustos ayında emekli olacağını dile getirip, olaylara karışmadığını, suç teşkil edecek herhangi bir faaliyette bulunmadığını iddia etti. Öğleden sonraki duruşmada, mahkeme İsmet durgun hakkında tahliye kararı verdi.