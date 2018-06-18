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İzmir'de 20 dakikalık sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi

İZMİR'de öğle saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmurun en etkili olduğu yer ise Karşıyaka Küçük Sanayi Sitesi oldu, Yamanlar Dağı'ndan gelen yağmur suları 20 işyerine zarar verdi. Bayram tatilinde zaman zaman...

İzmir'de 20 dakikalık sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi
İZMİR'de öğle saatlerinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağmurun en etkili olduğu yer ise Karşıyaka Küçük Sanayi Sitesi oldu, Yamanlar Dağı'ndan gelen yağmur suları 20 işyerine zarar verdi.
Bayram tatilinde zaman zaman etkili olan yağışlar, bugün öğle saatlerinde sağanağa döndü. Yaklaşık 20 dakika yağan yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslandı. Bazıları da binaların saçak altlarına ya da işyerlerine sığınıp ıslanmaktan kurtulmaya çalıştı. Ayrıca kentin merkezi yerlerindeki caddelerde de su birikintilerinden dolayı trafik olumsuz etkilendi, araç kuyrukları oluştu.
Bunun yanı sıra yağmurun en etkili olduğu yerlerden biri, Karşıyaka ilçesi Örnekköy semtindeki Karşıyaka Küçük Sanayi Sitesi oldu. Yamanlar Dağı'ndan gelen yağmur suları, sanayi sitesindeki 20 işyerinin sular altında kalmasına neden oldu. Dükkanlara dolan su ve çamur, işyeri sahipleri ve çalışınlar tarafından temizlendi. Yaşadıklarına tepki gösteren işyeri sahipleri, yolun yanlış yapılmasından dolayı yağmur sularının dükkanlarına geldiğini savundu.
YAĞIŞLAR ÜÇ GÜN SÜRECEK
İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre ise, metrekareye Seferihisar'a 8.2, Bayraklı'ya 20.6, Bergama'ya 9.5, Bornova'ya 4.4, Dikili'ye 2.6, Karşıyaka'ya 2.5, Menemen'e ise 3.8 litre yağmur düştü. Bu arada yağışların salı, çarşamba ve perşembe günleri de, aralıklarla sağanak halinde devam edeceği belirtildi.

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