İzmir'de 2 okul kantininde 'şırınga çikolata' tespit edildi (2)

KANTİNLERİ GEZDİ

İzmir Kantinciler Odası Başkanı Rasim Topçu, kentteki bazı okulların kantinlerini gezerek, öğrencilerle görüştü. Topçu, öğrencilere "Okul kantininizden memnun musunuz?", "Sizin kantininizde 'şırınga çikolata' satılıyor mu?" diye sordu. Öğrenciler ise Topçu'ya 'şırınga çikolata'yı bilmediklerini, kantinlerinde satılmadığını söyledi.

Hande NAYMAN/İZMİR, ()