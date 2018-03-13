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İzmir'de 2'nci Abdülhamid'in yaptırdığı okulda restorasyon

SULTAN 2'nci Abdülhamid tarafından 1893 yılında İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı kırsal Bülbüldere Mahallesi'ne yaptırılan tarihi okulun onarımına başlandı. Ölümünün 100'üncü yılında çeşitli programlarla anılan Osmanlı Sultanı 2'nci...

İzmir'de 2'nci Abdülhamid'in yaptırdığı okulda restorasyon
SULTAN 2'nci Abdülhamid tarafından 1893 yılında İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı kırsal Bülbüldere Mahallesi'ne yaptırılan tarihi okulun onarımına başlandı.
Ölümünün 100'üncü yılında çeşitli programlarla anılan Osmanlı Sultanı 2'nci Abdülhamid'in İzmir'in Torbalı ilçesinde yaptırdığı camiler, okullar ve tarihi eserler onarılıyor. Bu kapsamda, 1893 yılında Torbalı'nın Bülbüldere Mahallesi'nde yaptırdığı okulda da restorasyon çalışmalarına Torbalı Belediyesi tarafından başlandı. Çalışmaların 6 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor. İlçenin son yıllarda hızlı bir gelişme hamlesine girdiğini vurgulayan Torbalı Belediye Başkanı AK Partili Adnan Yaşar Görmez, "Bir taraftan da tarihi değerlerimize sahip çıkma, onları ihya edip, ayağa kaldırmanın mücadelesini veriyoruz. İlçemizin çeşitli yerlerinde Sultan 2'nci Abdülhamid Han döneminde inşa edilen onlarca tarihi eser bulunuyor. Belediye olarak bunları koruyup gelecek kuşaklara aktarmakla da sorumluyuz. Tamamladığımız, başlattığımız ve başlatacak olduğumuz restorasyon çalışmalarıyla bu hedefimize ulaşacağız. Bütün bunlar tarihsel ve kültürel açıdan oldukça önemli adımlar" dedi.
Öte yandan Torbalı Belediyesi, Yeniköy'deki yürüttüğü cami ve ilkokul binasının restorasyonunu da kısa süre önce tamamlanmıştı. Belediye, kentteki Özbey Cami için de restorasyon çalışması başlattı, ayrıca Ahmetli Camisi'nin de aslına uygun olarak restore edeceği belirtildi.

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