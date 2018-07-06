İzmir, çocuk ölümleri ve tacizlerine karşı ayakta

İZMİR, çocuk ölümleri ve çocuk tacizlerine karşı ayaktaydı. Kentin dört bir yanındaki birçok kişi 'Çocuklar ölmesin' diye haykırdı. İzmir Kadın Platformu da hadım ve idam gibi tartışılan konuların çözüm olmadığını, sorunun kalıcı öneriler ile çözülmesi gerektiğini vurguladı.Çocuk tacizlerine karşı ilk eylem İzmir'in Konak ilçesi Alsancak semtinde bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde, Konak Kent Konseyi tarafından gerçekleştirildi. Çocuk istismarına karşı eylem yapan Konak Kent Konseyi üyesi yaklaşık 40 kişilik grup, üzerinde 'Çocuk susar sen susma', 'İstismara sessiz kalma ses ol', 'Çocuk bedenime dokunma' yazılı dövizler taşıdı. Basın metnini okuyan Konsey Başkanı Hamit Mumcu ölüm cezası ve hadım gibi cezaların suçların işlenmesine engel olmadığını ifade etti. Şiddetin şiddeti doğuracağını söyleyen Hamit Mumcu, "Şiddete şiddet ile karşılık vermek değil, çocukların korunması için aile içinde başlayan ve eğitim kurumlarında devam edecek ve hayatımızın her alanını etkisini göreceğimiz eğitim, koruma tedbirleri ve bunların uygulaması için yasal düzenlemelerin yapılması ve hayata geçirilmesi zorunludur. Konak Kent Konseyi olarak çocuklarımızı her tür şiddet ve istismardan korumak ve onları yaşatmak için bugüne kadar verdiğimiz mücadelemizi bugünden sonra da bu yolda arttırarak sürdüreceğiz" dedi.Eyleme katılan CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ise, "Türkiye'de toplumsal barış bitti. Adalet süreci zedelendi. Ekonomik dar boğazda olan insanlarımız var. Aileler çöküntü içerisinde ve boşanmaların arttığı bir ortamda yaşıyoruz. Ne yazık ki çocuklarımız da bundan nasibini aldı" diye konuştu.CAYDIRICI ÖNLEM İSTEDİLERAlsancak'ta çocuk tacizlerine karşı bir diğer eylem ise İzmir Kadın Platformu tarafından yapıldı. Alsancak'ta bulunan ÖSYM önünde toplanan kadınlar, hadımın çözüm olmadığını, koruyucu önlemlerin alınmasını istedi. Kadınlar üzerinde, 'Eylül ve Leyla son olsun, çocuklar ölmesin. Çocuklarımızı yaşatmak için ses çıkarıyoruz' yazılı pankart ile Alsancak'ta yürüdü. Eylül ve Leyla cinayetlerinin son bulmasını isteyen kadınlar, 'Tacize, tecavüze karşı ses çıkar' sloganları attı. Grup adına açıklama yapan Juliana Gözen, çocukların hayatlarının devlet tarafından korunmadığı için çalındığını ileri sürdü. Gözen, "Bu toplumsal dönüşümün temel sorumlusu olan AKP, devletin çocukların istismara uğradığı şartları ortadan kaldırma ve koruyucu-önleyici hizmetleri kurumsallaştırma görevini yerine getirmek bir yana, istismarı sadece hastalık ve ceza eksenine yerleştirmekte, hadım gibi insan haklarına aykırı çözümler ortaya atmakta. Toplumda açığa çıkan öfkeyi gerçek sorumlu ve sebeplerden uzaklaştırarak söndürmeye çalışmaktadır" dedi.'CEZA İNDİRİMİ UYGULANMASIN'Çocuk istismarının araştırılması önergesini TBMM'de reddedenlerin; Eylül, Leyla ve daha nice çocuğun ölümünden sorumlu olduğunu söyleyen Gözen, "Fail, çocukların istismarcısıyla evlendirilmesini öngören önergeyi utanmadan meclise getirenlerdir. İstismar Yasası için 'Çocuğun rızasıyla yapılan işler' diyenler AKP'li bakanlardır fail. Fail, Ensar Vakfı'nda gerçekleşen istismarın üstünü göz göre göre örtenlerdir. Ensar Vakfı'na sahip çıkanları tebrik etmek için mecliste kuyruğa girenlerdir" diye konuştu. Kadınlar, çocuk istismarı ve cinayetlerinin son bulması için taleplerini de açıkladı. İstanbul Sözleşmesi ve Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin uygulanmasını isteyen kadınlar, bakanların koordinasyonunda hazırlanan Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Strateji Belgesi'nin uygulanması gerektiğini açıkladı. Kadınların talepleri arasında, ceza indirilmelerinin uygulanmaması önerisi de yer aldı.İDAM KONUSU GRUBU BÖLDÜİzmir'de çocuk istismarına karşı bir diğer protestoyu da Gündoğdu Halk Konseyi gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalık, çocuk istismarını protesto etmek için buradan Gündoğdu Meydanı'na kadar yürüdü. 'Çocuk susar sen susma', 'Çocuğa dokunan eller kırılsın', 'İzmir uyuma çocuğuna sahip çık' sloganlarıyla yürüyen gruptan bazıları idam istedi. Yine aynı grupta yer alan başkaları ise idama karşı çıkınca kısa süreli gerginlik yaşandı. Grubun yürüyüşü Gündoğdu Meydanı'nda son buldu. Burada açıklama yapan Konsey Başkanı Necati Tüysüzoğlu, "Biz Gündoğdu Halk Konseyi olarak son zamanlardaki çocuklarımızla ilgili istismar, taciz, tecavüz konularında zaten hassasız. Çocuklarımıza gerektiği gibi toplum olarak sahip çıkalım, onun için bir araya gelelim dedik. Sesimizi duyurabilmek için yürüyeceğiz. Bizim tek amacımız var. Özgür, mutlu, sevinçli bir yaşamı olsun çocuklarımızın. Onun için çalışıyoruz" dedi.Protestolar, yapılan açıklamalarının ardından son buldu.

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