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İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki görevlendirmeler tepki çekti

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tarımsal Projeler Şube Müdür Vekili Ahmet Tomar’ın görevden alınarak Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aşevi Şube Müdürlüğüne mühendis olarak atanması, Park...

GENEL 20.12.2019, 13:59
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ndeki görevlendirmeler tepki çekti
İZMİR Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tarımsal Projeler Şube Müdür Vekili Ahmet Tomar’ın görevden alınarak Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aşevi Şube Müdürlüğüne mühendis olarak atanması, Park ve Bahçeler Dairesi Başkan Vekili Tevfik Bettemir’in de Makina İkmal Daire Başkanlığı Otomotiv Şube Müdürlüğü’nde görevlendirilmesi, tepki çekti. Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, meslektaşlarının uzmanlık alanlarının dışındaki birimlerde görevlendirilmelerinin doğru olmadığını belirtti.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı olan Ziraat Mühendisleri Odası(ZMO)  İzmir Şubesi, Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan ve Oda’ya üye olan iki meslektaşının yerlerinin değiştirilmesi üzerine, basın toplantısı düzenledi. ZMO’da düzenlenen basın toplantısına görev yerleri değiştirilen Tevfik Bettemir ve Ahmet Tomar da katıldı. Basın açıklamasını okuyan Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Tevfik Türk, bugüne kadar Oda olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi de dahil olmak üzere birçok yerel yönetimle ortak çalışmalar yürüttüklerini,  bugünden sonra da katkı koyabilecekleri her alanda işbirliği yapmaya hazır olduklarını; ancak kendilerinin her şeyden önce meslektaşlarının haklarının ve mesleğin hak ettiği değerin savunucusu bir meslek odası olduklarını söyledi. Türk, "Bu bilinçle son aylarda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışmakta olan oda üyesi meslektaşlarımızın karşı karşıya kaldıkları haksızlıkları, ZMO İzmir Şubesi olarak 18 Ekim’de Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Tunç Soyer’e yapmış olduğumuz ziyarette de gündeme getirmiştik. Aradan geçen zaman zarfında olumlu bir adım gelmedi" dedi.
'UZMANLIK ALANI OMAYAN BİRİME ATANDI'
Ziraat Yüksek Mühendisi Ahmet Tomar’ın 28 yıl Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü’nde Planlama Mühendisi, Tarımsal Ekonomi Başmühendisi, Havza Yönetimi Başmühendisi olarak çalıştıktan sonra 2015 yılında nakille İzmir Büyükşehir Belediyesine geçtiğini, Büyükşehir Belediyesi'nde birçok projenin hazırlanması ve yürütülmesinde başarılı çalışmalar yürüttüğünü ifade eden Türk, "Meslektaşımız Ahmet Tomar, yürütmekte olduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Tarımsal Projeler Şube Müdürü Vekili görevinden hiçbir gerekçe gösterilmeden 1 Ağustos’ta Başkanlık oluru ile alındı. Uzmanlık alanı ile ilgisi olmayan Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aşevi Şube Müdürlüğüne mühendis olarak atanmış olup, daha sonra kendi talebi ile Doğal Yaşam Parkı Şube Müdürlüğüne mühendis olarak ataması yapılmıştır" dedi.
'İMZA ATMADIĞI İÇİN GÖREVDEN ALINDI'
2013 yılında Büyükşehir Belediyesi’nin talebi üzerine Park Bahçe Dairesi Başkanlığı Fidanlıklar Bitki Koruma Şube Müdür Vekili olarak belediyede göreve başlayan Ziraat Mühendisi Tevfik Bettemir’in de benzer bir uygulama ile karşı karşıya kaldığını açıklayan Türk, şunları söyledi:
"Ziraat Mühendisi meslektaşımız Tevfik Bettemir, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na daire başkan vekili olarak vekâlet etmekteyken Büyükşehir Genel Sekreterinin Buca Portakal Vadisi’nin kurban satış yeri olarak gösterilmesi talebine ilişkin karara, gerekçelerini de sıralayarak imza atmaması nedeniyle görevden alınmıştır. Benzer gerekçeler nedeniyle İşletme ve Destek Hizmetleri Başkanlığı da söz konusu talep için olumsuz görüş bildirmiştir. Her iki daire başkanlığı tarafından gösterilen gerekçelerin tamamı mesleki bilgi, deneyim ve liyakat çerçevesinde dile getirilen çevre ve halk sağlığı ile ilgili hususlardır.  Bu olayın ardından meslektaşımız mesleği, uzmanlığı ve tecrübesi ile ilgisi olmayan Makina İkmal Daire Başkanlığı Otomotiv Şube Müdürlüğü’nde görevlendirilmiştir."
Türk, bu tür uygulamalara son verilmesini isteyerek, kişilerin uzmanlık alanlarına göre değerlendirilmesinin daha sağlıklı olacağını vurguladı. Tevfik Bettemir de "Meslek onurumuzu sonuna kadar genç meslektaşlarımıza taşıma amacıyla bu işi yapıyoruz. Biz biat kültürüne karşıyız. Biat kültürüne karşı olmanın cezası bu ise, bunu çekmeye de hazırız. Portakal Vadisi’nin kurban kesim sahası olması mümkün değil. Şehrin merkezinde.  Buna ‘Evet’ demek, mesleğe ihanet demektir" dedi.

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