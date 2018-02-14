İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden ortak 'Afrin' desteği

İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'deki terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'na, tüm üyelerin görüşü alınarak hazırlanan ortak bir bildiriyle destek verdi. Hazırlanan bildiride, "Onurlu geçmişi ve aydınlık bir geleceği olan Türkiye Cumhuriyeti, üzerimizde oynanan kirli oyunları mutlaka bozacak güçtedir" denildi.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Şubat ayı toplantısının ikinci birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan'ın başkanlığında yapıldı. Toplantı öncesinde, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkanvekillerinin, meclis üyelerinin ortak görüşü ile hazırlanan 'Afrin' bildirisi, CHP Grup Sözcüsü Bülent Çetinkaya tarafından okudu. Ortak bildiride şu ifadeler yer aldı:"Emperyalist güçlere karşı verdiği onurlu Kurtuluş Savaşı ile tüm mazlum devletlere umut ışığı olan çağdaş Türkiye Cumhuriyeti, bugün aynı güçlerin esiri olarak bölünmez bütünlüğümüze darbe vurmak isteyen hain terör örgütlerinin amansız takipçisi konumundadır. Afrin yolunda canı pahasına ilerleyen kahraman ordumuz, sadece kendi vatanımız ve vatandaşlarımız için değil, komşularımızın toprak bütünlüğünün korunması için de mücadele etmektedir. Terör örgütlerine karşı sürdürülen bu kararlı duruş, bölgedeki tüm şer odakları kurutuluncaya kadar sürecektir. Kendi topraklarımız üzerinde hayal kuranlara asla izin vermeyeceğimiz gibi, başka ülkelerin topraklarında da gözümüz yoktur. Tek dileğimiz, bölgemizin terör odaklarından tamamıyla temizlenmesi, yeniden huzur ve barışın hakim olmasıdır. Dost ve kardeş bölge halkının da, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristlere yönelik bu tarihi operasyonu desteklediğini görmek, bölgede sağlanacak istikrar açısından çok önemlidir. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, iktidarıyla, muhalefetiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü, güvenliğini, egemenliğini, ekonomik ve siyasi bağımsızlığını tehdit eden tüm unsurlara karşı canıyla, kanıyla mücadele eden kahraman ordumuzun yanında olup bütünüyle bu tarihi operasyonu desteklemektedir. Onurlu geçmişi ve aydınlık bir geleceği olan Türkiye Cumhuriyeti, üzerimizde oynanan kirli oyunları mutlaka bozacak güçtedir.Temelinde Türkiye'nin bölünmesini ve parçalanmasını hedefleyenlerin oyunları bizi asla at edemeyecektir. Ülkemiz "Bağımsızlık benim karakterimdir" sözüyle yolumuzu aydınlatan Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti, emperyalizme karşı başkaldırının sembolü bir ülkedir. Ve bu ülke, Kurtuluş Savaşı'nın tam bağımsızlık ruhunu hiçbir zaman kaybetmeyecektir."

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