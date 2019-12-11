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İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında 'Gökdelen' tartışması

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()- İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin Aralık ayı ikinci meclis toplantısında, Konak ilçesinde yapılması planlanan gökdelen projesi, tartışma konusu oldu. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, projeye karşı aynı noktada...

GENEL 11.12.2019, 23:14
İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısında 'Gökdelen' tartışması

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()- İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin Aralık ayı ikinci meclis toplantısında, Konak ilçesinde yapılması planlanan gökdelen projesi, tartışma konusu oldu. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, projeye karşı aynı noktada olduklarını ve sonuna kadar hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini bir kez daha yineledi. Batur, İzmir'in gökdelenler bölgesinin liman arkası olduğunu anımsatarak, "İzmir kamuoyu rahat etsin! Seçilmeden önce hangi noktadaysak yine aynı noktadayız" dedi. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Aralık ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu Tunç Soyer'in başkanlığında yapıldı. Meclis toplantısının dilek ve temenniler bölümünde, bir firma tarafından Konak ilçesinin Pasaport bölgesine yapılacağı ileri sürülen gökdelen projesi, tartışmalara neden oldu. AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, Soyer'in, önceki gün yaptığı, "İçime sinmiyor diyerek yalan söyleyebilirdim" sözlerini hatırlatarak, "Demek ki burada yalan söyleyen bir grup var" dedi. Bunun üzerine Soyer, Boztepe'nin açıklamasına müdahale ederek, "Yok, nereden çıkardınız? Öyle bir laf var mı? Siz dileğinizi söyleyin. Öyle bir açıklama yok" diye konuştu. Boztepe'de bunun üzerine, "Siz yok diyorsanız, yoktur" yanıtını verdi.
Daha sonra söz alan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Hüsnü Bey tabii CHP'den geçme ama CHP'nin geleneklerini ve demokrasini unutmuş görünüyor. CHP fikirlerin özgürce ifade edildiği, ama birlik beraberliğin dayanışmanın en üst noktada olduğu partidir. Biz de CHP'li belediyeler olarak çalışmaktan onur duyuyoruz. Gökdelenle ilgili kamuoyunda tartışma var. Gerek sayın başkanım Tunç Soyer gerek de Konak Belediye Başkanı ben Abdül Batur olarak herhangi bir dahlimizin olmadığı ve önümüzde ruhsata kadar uzanan bir çalışma var" dedi.
'GÖKDELEN PROJESİ İÇİN AYNI NOKTADAYIM'
2008 yılından bu yana meslek odalarının bu konudaki karşı duruşları ve mahkemeye taşıdıkları itirazların bulunduğunu hatırlatan Batur, "1/5000'lik üst plana şehir plancıları odamız dava açmış. Devam eden dava var. 5 Aralık 2018 tarihinde de adı geçen gökdelenin ruhsatı verilmiş Konak Belediyesi tarafından. Dikkat edilmesi gereken dava sürecinin devamı açısından ruhsat verilmesidir. Bu konuyla ilgili ikinci kez konuşuyorum. İçime sinmediğini bir mimar olarak ifade ettim. Konak'ın kalbine saplanan hançer olarak ifade ettim, aynı noktadayım. Bu noktada yapılması gerekenlerle ilgili çalışmayı yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.
Abdül batur, 2019 yerel seçimlerinde aday olduğu zaman Konak'ta yüksek yapıların yapılmaması konusunda İzmirlilere söz verdiğini belirterek, "Böyle bir yapının Konak'ın tam merkezinde yapılmasının sakıncalı olduğunu ifade ettim. Aynı noktadayız. İçimize sinmemeye devam ediyor. Firmanın kenti yönetenlerle alay edecek şekilde ister 2, ister 160 kat yaparız demesi de kabul edilemez. Sayın başkanımızın büyük hassasiyet gösterdiği Kadifekale eteklerinde çok güzel bir çalışma var. Bu alanın silüetle kapatılması kadar olağandışı bir yapılaşma olamaz. Yapılan emeklere, verilen bütçelere yazık" dedi. Batur, şöyle devam etti:
"Kentin bu yapısının bozulmaması için çalışıyoruz. Konak Belediyesi olarak yapacaklarımızı yapıyoruz, Büyükşehir Belediye Başkanımızın da geçmişteki beyanlarından hassas olduğunu biliyoruz. Hukukun bize verdiği yetkileri kullanarak, sivil toplum örgütleri ve odaların hassasiyeti göze alınarak bu konu ortadan kaldırılacaktır. İzmir kamuoyu rahat etsin. Seçilmeden önce hangi noktadaysak yine aynı noktadayız. Yatırımcının bina yapacağı alan limanın arkası, Bayraklı bölgesidir. Bu işin çok doğru olduğuna inanmıyoruz. Bu konu artık hukuka gitmiştir."  
'TARAFLAR BİR ARAYA GELMELİ'
AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal ise hala devam eden bir sürecin bulunduğunu belirterek, "Bir taraftan yatırımcının kentimize gelmesini bekliyoruz, bir taraftan hassasiyetlerimiz var. Kentimizi daha iyi noktalara götürmek istiyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen yatırımcılar için güvenle alakalı bir açıklama yaptı. Çok doğru olmayan bir açıklamaydı. 'Türkiye'ye yatırımcı gelmez, güven problemi yaşanıyor' dedi. Esasında şehirde yaşanan durum bu. 2008'de bir karar alındı. Bu kadar kısa süre içinde tavrın değişmesinin, sürecin başka noktalara gelmesinin, İzmir'e gelecek yatırımcılar üzerinde etkileri oluyor. Siz, 'İstemezükçü bir algı yaratılmak isteniyor' diyorsunuz ama İzmir'e niye 1 milyon turist geliyor? Niye 5 milyon değil? İzmir neden ekonomik ya da ticari anlamda istenilen yerde değil" dedi.
Gökdelen projesi için basın üzerinden tartışmanın doğru olmadığını, hem yerel yönetimlerin hem de şirket yetkililerinin bir araya gelmesi gerektiğini ifade eden Hızal, "Bugün bu şehirde bunun tartışılması bizim ortaya koymuş olduğumuz tüm soruların cevabını veriyor. Bu tartışmalardan sıyrılmamız gerekiyor. Hele hele İzmir'in en büyük ilçelerden birinin belediye başkanı ile büyükşehir belediye başkanının, elbette farklı değerlendirebilir ama bunları basın aracılığıyla yapılması doğru değil. Bu firmanın temsilcileriyle ortak noktayı bulma adına adım atılabilir" dedi. Tunç Soyer de, "Konak Belediye Başkanımıza sonuna kadar güveniyorum. Hem yatırımcının hem İzmirlinin menfaatlerini koruyacağına inanıyorum. Kolaylıklar ve başarılar diliyorum" diye konuştu. Mecliste ayrıca Deprem ve Doğal Afetler Komisyonu da kuruldu.


 

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