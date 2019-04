İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'Faaliyet Raporu' tartışması

Umut KARAKOYUN/İZMİR, ()- İZMİR Büyükşehir Belediye Meclisi’nin nisan ayı son oturumda, belediyenin 2018 yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. Rapor, CHP ve İYİ Parti’nin olumlu oylarına karşın, AK Parti ve MHP’li Meclis üyelerinin ret oyları ile Meclis’ten geçti. Ulaşımda belli saatlerde yüzde 50 indirim yapılmasına yönelik karar da, meclisten onay aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin nisan ayı son birleşimi, yapıldı. Meclis’te 'Halk Taşıt Uygulaması Projesi' için Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu görüşüldü. Meclis üyeleri, 29 Nisan tarihinden itibaren sabah 06.00-07.00 ile akşam 19.00 ve 20.00 saatleri arasında yüzde 50 indirim uygulanmasına yönelik karar aldı. Meclis’te, Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 yılına ait Faaliyet Raporu görüşüldü. Rapora dair konuşan CHP Grup Sözcüsü Nilay Kökkılınç, son 15 yıllık dönemin göz önünde bulundurulması halinde, ülkedeki ciddi ekonomik sıkıntılara rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarını sürdürdüğünü gördüklerini belirtti. Çevre yatırımlarında İzmir 2020 yılına kadar atmosfere karbon salınımını yüzde 20 azalttığını kaydeden Kökkılıç, “Raylı sisteme yapılan yatırım karbon ayak izimizi küçültmektedir. Ulaşım alanında çevreci, konforlu bir sistem kurulmuştur. Narlıdere metrosu için çalışmalar başlamış, Buca metrosu için ise bakanlık onayı bekliyoruz. Deniz ulaşım ağımız büyüdü, 11 iskeleye ulaşıldı. Önümüzdeki dönemde de ulaşım öncelikli konumuz olacaktır" dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal ise Faaliyet Raporu’nu eleştirdi.

AK PARTİ’DEN RAPORA ELEŞTİRİ

200 sayfalık bir faaliyet raporu kitapçığı olmasına rağmen 2014-2019 faaliyet raporlarının incelenmesine çok benzer ifadelerle karşılaştıklarını söyleyen Hızal, "Konuşmamda siyaset dili ve politik söylemler kullanmayacağım. Objektif kriterlerle eleştiri yapacağım. İktidar olarak sizlere haksızlık yapmak istemiyorum bir değişim oldu, görevi siz yeni aldınız ancak 15 yıllık bir yönetim anlayışını göz ardı etmemiz lazım. İzmir Türkiye’nin en büyük üçüncü şehri. Tarihi derinliği olan 8 bin 500 yıllık tarihe sahip, Anadolu’nun Batı'ya açılan kapısı. Ancak ne yazık ki faaliyet raporu İzmir’in vizyonuna yakışmayan, İzmir’in vizyonunu kaldıramayan faaliyetlerle dolu. Yapılacak, izinler alındı gibi muğlak ifadeler kullanılması bizi üzen vurgular. Mesela çevre yönetimi başlığı altında amaç olarak doğayla bütünleşik sistemleri hayata geçirecek sürdürülebilir bir kent yaratmak, daha temiz bir kent yaratılması ifadesi var. Bu ifadeler çok doğru ama hedeflere ulaşılabilmiş mi? İzmir’de hala katı atık tesisleri noktasında sorunlar yaşıyoruz" diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Kemal Sevinç de, "Önceki başkanımız Aziz Kocaoğlu’na ve görev yapan herkese teşekkür ediyorum. Grubum adına her iki rapora da olumlu oy kullanacağımızı ifade ediyorum" dedi.

'TRAFİK CİDDİ SORUN'

MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin ise raporu hazırlayanlara teşekkür ederek, "İzmir’in daha fazla yatırıma, hizmete ihtiyacı var. Trafik ciddi sorun. Ben Gaziemir’de oturuyorum. Gaziemir’e girilmiyor. Yol projelerinin yapılacağı söyleniyor, yapılmadı. Yeni dönemde sorunlar önceliğe göre yapılmalıdır. Kentsel dönüşüm başladı ama ne kadar başladı. İktidarı ve muhalefetiyle yoğun bir hizmet seferberliği başlatılır diye düşünüyoruz" diye konuştu.

CHP’Lİ ÇAM’DAN ÖZEL İDARE MALLARI İÇİN ÖNERİ

CHP’li Kazım Çam ise farklı bir öneri sundu. Çam, kapatılan İzmir İl Özel İdaresi’ne ait taşınmazların, Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesini istedi. Çam, "Yapılmamış, yapılmamış, yapılmamış' dediler. Çoğu ilçenin arazilerine kadar asfaltları yapıldı. Her ilçeye çöp kamyonları, vidanjörler dağıtıldı. Herkese eşit dağıtıldı. Özel İdare Malları İzmir’in malıdır. O malların İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne geçmesini önereceğim. Arkadaşlar çalışma yaparlarsa çok sevineceğim" dedi.

Oturumda söz alan Güzelbahçe Belediye Başkanı CHP’li Mustafa İnce, Faaliyet Raporu’nu eleştiren AK Parti’ye tepki gösterdi. İnce, "Bu toplantıda konuşulanlar 2018 yılı değerlendirmesi değil. Aziz Kocaoğlu’nun diğer değerlendirmelerini de kısaca özetlemek istiyorum. Bazı düzeltmeler yapmak istiyorum. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak önceki dönemde görev yapan başkanımızla birlikte AK Parti'li, CHP’li ve MHP’li meclis üyeleri de bu faaliyetlerin içinde bulunmuş. Bugün görüştüğümüz faaliyet her ne kadar bürokratlarının faaliyet raporu olsa da bütünde tüm meclisi kapsamaktadır. Bu doğrultuda faaliyetlerin değerlendirilmesi gerekiyor. Değişen meclis yapısı gereği 2018 yılını çok az tanıyanlardan bir tanesiyim. Sayın Kocaoğlu’nun faaliyetini özetlerken birincisi adalet anlayışı içinde bakmalıyız. 397 yılla yargılanan başkan zehirli ağacın meyvesi de zehirli olur anlayışıyla hiç ceza almadan beraat etti. Bu adalet arayışı onun yönetimsel her türlü faaliyetlerine de yansıdı. Bunu da hepsiyle birlikte yarattı. Torbalı, Ödemiş, Menderes, Selçuk belediye başkanlarının hepsinin Büyükşehir araçlarının protokollerinde birlikteydik. Başkan onlara 2 araba verirken CHP’li Güzelbahçe’ye 1 araç verdi. Biz çöp arabamızı 5 yıl almaya çalıştık. Başkan tüm belediyelere verdi. Menderes Belediyesi’nin araç kapasitesinin yarısını aldık. Bana da 'senin nüfusunla onun nüfusu aynı değil' dedi. Başkanımız müsaade ederse genel sekreterlik rakamları toplar kimlere ne verildi görürsünüz. Bana da yatırım yapılmadı. Kültür merkezini tek başımıza yapma imkanımız yoktu, daha önce büyük katkı aldığımız için 2018’de değerlendirilmedik. Geçmişimiz tertemiz geleceğimiz aşk ve sevgi doludur. 10 yıl birlikte çalıştığım Sayın Aziz Kocaoğlu’na bize koyduğu katkı ve yaptığı ağabeylik için teşekkür ediyoruz ve sağlıklı ömürler diliyorum" dedi.

'DEĞERLENDİRME YAPMAYI İLKESEL OLARAK DOĞRU BULMUYORUM'

Meclis’te Faaliyet Raporu’na dair konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, ortada bir garabetin olduğunu söyledi. Burada geçmiş dönem Meclisi ve başkanının bulunmadığını aktaran Soyer, "Bürokrat arkadaşlar var ama söz hakları yok. Garip olan şey bu. Kendisini savunamayacak insanlar üzerinden konuşuluyor ve haksız bir durum var. Velev ki Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir’de seçimi kazanmış olsaydı bu faaliyet raporuna nasıl sahip çıkacaktı? Ekrem Başkan İstanbul’da ne yapacak merak ediyorum. Bu yasal olarak muhalefete eleştiri yapma hakkı tanıyor. Ben onların yerinde olsaydım böyle bir hakkı kullanmaktan imtina ederdim. Aziz Başkan burada yok. Meclis üyeleri burada değil. Birlikte yaşanmış bir yılın değerlendirmesi yapılıyor. AK Parti'liler, MHP’liler de vardı. Belki söyleyecekleri vardı ama burada yok. Bu rapor üzerinden değerlendirme yapmayı ilkesel olarak doğru bulmuyorum" dedi.

'UMARIM 5 YILI UYUM İÇİNDE TAMAMLAYACAĞIZ'

Büyükşehir bürokratlarının, yapılan eleştirilere karşı söz söyleme haklarının bulunmadığı ifade eden Soyer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bürokrat arkadaşlarım biliyorum. Hop oturup hop kalktılar. Söyleyecekleri vardı eminim. Ben onlara teşekkür ediyorum. Emek verdikleri için bu raporu hazırladıkları için teşekkür ediyorum. Faaliyet raporları kamu kurumlarının şeffaflık ölçülerini ne derece yerine getirdiklerinin ölçüleridir. Halka hesap vermenin doğru verileriyle bir rapor sunulmuştur. Devlet kurumlarında süreklilik esastır. Biz her ne kadar yeni bir yapıyla İzmir’i yönetecek olsak da kumumuzun geçmişinden birikiminden faydalanarak 150 yıla yeni bir dönem daha ekleyeceğiz. 9 ana başlıkta yaklaşık 3 buçuk milyar TL’lik çalışma yapılmıştır. Kentsel altyapı, çevre ve ulaşım yatırımları bunlardandır. 2018 yılında tamamlanan raylı sistem ve deniz ulaşım projeler, parklar, otoparklar, katı atık tesisleri, kıyı tasarım projeleri, kültürel projelerle birlikte kentin ihtiyaç duyduğu her noktada belediyemizin olduğunu gördük. Yeni dönemde hepimize görevler düşüyor. Umuyoruz ki 5 yılı uyum içinde tamamlayacağız. Kentimizi daha ileri taşıyacağız. 2018 yılı faaliyet raporunun ortaya çıkmasında emeği geçenleri saygıyla selamlıyor ve teşekkür ediyorum."

'BU DİL RENCİDE EDER'

Tunç Soyer, Meclis’te bir kişinin 'Akılla alay etmek' tabirini kullandığını anımsatarak, "Akılla alay etmek, edeni de aklıyla alay edileni de aşağılayan bir şeydir. Yetersiz bulabilirsiniz ama kimsenin kimsenin aklıyla alay etmediğini baştan kabul etmeliyiz. Bu sıralarda oturan kimse kimsenin aklıyla alay etmez. Bunu yapmazsak sığ siyaset dilinden kurtulamayız. En az bizim kadar sizin de İzmir’i sevdiğinizi, değer verdiğinizi kabul etmemiz lazım. Bu dil rencide eder. Bu çatı altında kimsenin kimsenin aklıyla alay etmediğini, etmeyeceğini söylemek istiyorum. Bundan eminim. Bunu kimsenin yapmayacağını adım gibi biliyorum. Bu dili kimseye yakıştırmıyorum. Eğer hizmet üreteceksek, eğer bundan sonrasıyla ilgili daha iyisini yapma aşkını taşıyorsak içimizde en başta birlikte hareket etme ruhunu kabul etmemiz lazım" diye konuştu.

'AZİZ BAŞKANA TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Soyer, herkesin İzmir’i sevdiğini belirterek, "Hepimizin İzmir’i sevdiğini düşünüyorum. Farklı şeyler düşünebiliriz ama bunu yaparken birbirimizi incitecek ifadeler kullanırsak beraber çalışma zeminimiz kaybolur. Her şey dilde yatıyor. Gelecek umudunun arkasında dil vardır. mutlaka incitmemeye özen göstermeliyiz. Biz birbirimizi kırmadan, dökmeden birlikte hizmet üretebiliriz. Aziz Başkan’ımıza ve meclis üyelerine 1 yıllık emek için hepsine teşekkür ediyorum. Onlar müsterih olsunlar, bu meclis onların yaptığını mutlaka bir adım daha ileri taşıyacaktır" dedi. Konuşmaların ardından, rapor Meclis üyelerinin onayına sunuldu. Faaliyet Raporu, oy çokluğu ile Meclis’ten geçti.

SOYER 4 DANIŞMAN ATADI

Öte yandan, İzmir Büyükşehri Belediye Başkanı Tunç Soyer, 3 danışman atadı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Mezunu Ahmet Altan, İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu Onur Kadir Eryüce, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu Güven Eken ve Ruhisu Can Al, danışman olarak görevlendirildi.

