İzmir Barosundan YSK'ya tepki

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, () - İZMİR Barosu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Belediye Başkalığı seçimlerini yenilenmesine ilişkin verdiği kararı protesto etti.

YSK'nın 31 Mart yerel seçimleri yenilenmesi kararına İzmir Barosu'ndan tepki geldi. Yönetim kurulu ve üyeleri, saat 22.30 sıralarında Alsancak'ta bulunan Baro binası önünde toplandı. Burada basın açıklaması yapan İzmir Barosu, YSK'nın kararını alkışlayarak protesto etti. İzmir Barosu'nun YSK kararlarıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Alınan karar tarih önünüde hükümsüzdür. YSK üyeleri aldıkları karar ile Yüksek Seçim Kurulu Kanunu'nun kendilerine verdiği yetkiyi kötüye kullanmışlardır. Bu karar ülkemizde yargı bağımsızlığının ortadan kalktığını ve yargının siyasi iktidar tarafından bir enstrüman olarak kullanıldığını tescil etmiştir. Yurtdaşlarımıza önümüzdeki süreçte itidalli davranmaya davet ediyoruz. Bu dönemde barışçıl gösteri haklarını kullanmak isteyebilecek yurttaşlara yönelmesi muhtemelen her türlü hukuksuz müdahale halkımızın yanında olacağız. İzmir Barosu üyeleri yenilecek seçimlerde İstanbul'da görev almaya taliptir. Cumhuriyetin ve demokrasinin kalesi İzmir bu İstanbul halkını yalnız bırakmayacaktır. Baromuz, bu kararı verenlerle ilgili olarak olarak her türlü hukuki başvuru yapacaktır. Tüm barolarımızı ve Türkiye Barolar Birliği'ni bu süreçte demokrasinin yanında olmaya davet ediyoruz. Demokrasinin son kırıntılarının da ortadan kaldırıldığı bugün itibari ile tüm yurttaşlarımızı ve demokratik kitle örgütlerini yenilenecek seçimlere kadar her akşam 20.00 -21.00 saatleri arasında baromuz önünde demokrasi nöbeti tutmaya çağırıyoruz."

Baro yönetim kurulu ve üyeleri, baro binası önünüde saat 01.00'de nöbet tutacaklarını ve daha sonra dağılacaklarını belirtti.

