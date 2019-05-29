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İzmir Barosu'ndan 'etek boyu' tartışması tepkisi

İZMİR Barosu, İstanbul Anadolu 2'nci İş Mahkemesi'nde görülen bir duruşmada hakimin, kadın avukatın etek boyu kısa olduğu gerekçesiyle fotoğraf çektirmek isteyip, bu durumu tutanağa geçirmesine tepki gösterdi. Kartal'da bulunan İstanbul...

İzmir Barosu'ndan 'etek boyu' tartışması tepkisi
İZMİR Barosu, İstanbul Anadolu 2'nci İş Mahkemesi'nde görülen bir duruşmada hakimin, kadın avukatın etek boyu kısa olduğu gerekçesiyle fotoğraf çektirmek isteyip, bu durumu tutanağa geçirmesine tepki gösterdi.
Kartal'da bulunan İstanbul Anadolu 2'nci İş Mahkemesi'nde görülen bir davanın duruşmasında hakim ile kadın avukat arasında 'etek boyu' tartışması yaşandı. Hakim, kısa olan etek boyunun avukatlık mevzuatına aykırı olduğunu belirterek bu durumu tutanağa geçirdi, ayrıca eteğin fotoğrafının çekilmesini istedi. Avukat fotoğraf çekilmesini kabul etmedi. Yaşananlar duruşma tutanağına geçti. Hakim, duruşma zaptının bir suretinin İstanbul Baro Başkanlığı'na gönderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. Hakimler ve Savcılar Kurulu, hakim hakkında soruşturma başlattı.
HAKİME TEPKİ
İzmir Barosu yazılı açıklama yaparak hakime tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Bir kadının giyimine, konuşmasına, yeme içmesine, ne zaman, nerede, kiminle gezeceğine karışmayı kendine rol edinmiş patriarkanın eril yargısını ve bu yargının temsilcilerini reddediyoruz. Önündeki dosyalar yerine, duruşma salonunda kadınların giydiği eteğe bakan kişinin etikten bahsetmesi de ironiktir. Toplumda, kadınlara yönelik olarak geliştirilen nefret algısının ve ayrımcılığın yargıdaki tezahürü ile mücadelemizi sürdüreceğiz" denildi.

 

 

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