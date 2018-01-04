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İzmir Barosu'ndan Diyanet'e tepki

İZMİR Baro Bşakanı Aydın Özcan, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kız çocuklarıyla ilgili açıklamarının idari ve hukuki yönden ele alınarak, bu kuruma yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi. Aydın Özcan yaptığı yazılı açıklamada...

İzmir Barosu'ndan Diyanet'e tepki
İZMİR Baro Bşakanı Aydın Özcan, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kız çocuklarıyla ilgili açıklamarının idari ve hukuki yönden ele alınarak, bu kuruma yaptırım uygulanması gerektiğini söyledi.
Aydın Özcan yaptığı yazılı açıklamada Diyanet İşleri Başkanlığı’nın üzerine vazife olmayan konulara karışmayı bırakıp asli görevlerine dönmesi gerektiğini ileri sürerek, şöyle konuştu:
"Bu açıklamalar gerek idari yönden gerekse hukuki yönden ele alınarak yaptırım uygulanmalıdır. Cinsiyet ayrımcılığı ve çocuk gelinler istemiyoruz. Çocuklara karşı gerçekleşen cinsel saldırı suçlarında rıza arayan, 4+4+4 eğitim sistemi ile kız çocuklarının erken yaşta okuldan alınmasını, lise çağındaki çocukların evlenmesini yasalarla destekleyen, müftülere nikah kıyma yetkisi verilerek çocuk yaşta evliliklerin önünü açan zihniyetin devamı şeklindeki bu tür açıklamaları şiddetle kınıyoruz. Diyanetin, kadınların, eşleri tarafından tek taraflı SMS, mektup, faks yolu ile boşayabileceği yönündeki açıklaması ile 9 yaşındaki kız çocuklarının evlenebileceği ve gebe kalabileceği yönündeki açıklaması Anayasamız başta olmak üzere Medeni Kanunumuza, imzaladığımız uluslararası anlaşmalara açıkça aykırılık içermektedir. Diyanetin bu açıklamaları gerek idari yönden gerekse hukuki yönden ele alınarak yaptırım uygulanmalıdır. İdari yönden siyasi iktidarın, hukuki yönden de cumhuriyet savcılarının harekete geçmesi gerekir."

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