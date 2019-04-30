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İzmir Barosu'ndan 'açlık grevi' açıklaması

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR Barosu'nca cezaevlerinde açlık grevindeki tutuklu ve hükümlülerle ilgili yapılan açıklamada, "Yetkilileri konuya acilen bir çare bulmaya davet ediyoruz" denildi. İzmir Barosu'nun cezaevlerinde açlık...

İzmir Barosu'ndan 'açlık grevi' açıklaması

Mehmet CANDAN/İZMİR, () - İZMİR Barosu'nca cezaevlerinde açlık grevindeki tutuklu ve hükümlülerle ilgili yapılan açıklamada, "Yetkilileri konuya acilen bir çare bulmaya davet ediyoruz" denildi.
İzmir Barosu'nun cezaevlerinde açlık grevindeki tutuklu ve hükümlülerle ilgili açıklaması şöyle:
"Türkiye çapında 98 cezaevinde yaklaşık 3 bin tutuklu ve hükümlünün sürdürmekte olduğu açlık grevi bugün itibariyle 15 kişi tarafından ölüm orucuna çevrilmiştir. Açlık grevi olgusuna yaklaşımlar farklılık gösterse bile unutulmamalıdır ki; bir insanın, taleplerini duyurabilmek için bedenini ortaya koyması temelde bir 'yaşam hakkı' meselesi olup yalnızca bireyi değil içinde yaşadığı toplumu ve devleti de ilgilendiren, tüm disiplinlerin korumak ve iyileştirmekle sorumlu olduğu bir konudur. Avukatlık Kanunu uyarınca insan haklarının savunulması ve geliştirilmesi görev ve sorumluluğunu taşıyan İzmir Barosu olarak, yaşam hakkının söz konusu olduğu her durumda, kişilerin kimliklerine bakılmaksızın hakkın kendisinin savunulması gerektiğine inanıyor ve yetkilileri ölüm oruçları daha ciddi bir aşamaya ulaşmadan konuya acilen bir çare bulmaya davet ediyoruz. İzmir Barosu, söz konusu süreçte hukukun kendisine tanıdığı yetkiler doğrultusunda sorumluluk almaya hazırdır."

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