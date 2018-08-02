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İzmir Barosu'ndan ABD'ye tepki

İZMİR Barosu Başkan Vekili Mustafa Çetin, ABD'nin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yönelik yaptırım kararına tepki gösterdi. ABD'nin, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk...

İzmir Barosu'ndan ABD'ye tepki
İZMİR Barosu Başkan Vekili Mustafa Çetin, ABD'nin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yönelik yaptırım kararına tepki gösterdi.
ABD'nin, terör örgütleri FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk faaliyetlerinde bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanırken, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek ev hapsi kararıyla cezaevinden çıkarılan ABD'li Rahip Andrew Craig Brunson'ın davasını etkilemeye yönelik açıklamaları ve son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e yönelik yaptırım açıklamalarına, bir tepki de İzmir Barosu Başkan Vekili Mustafa Çetin'den geldi. Çetin, "Kurulduğu günden bu güne kadar hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını ve demokratik hukuk devleti kurallarının uygulanmasını her koşulda savunmuş bir kurum olarak, ABD'nin bu kural tanımaz tavrı ve siyasi nezaket kurallarını çoktan aşan kaba üslubunu şiddetle protesto ediyoruz" dedi.
Yargı bağımsızlığının siyasi pazarlık konusu yapılamayacağını belirten Mustafa Çetin, bu noktada Türkiye'nin de pazarlık yapılıyormuş gibi bir imajın yaratılmasından özenle kaçınması gerektiğini dile getirdi. Çetin, kararı bağımsız Türk yargısının vereceğini ifade etti.

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