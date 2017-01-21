İzmir Barosu'nda anayasa konuşuldu

TÜRKİYE Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, eski milletvekili Kemal Anadol, Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu, Prof. Dr. Meltem Dikmen ve Prof Dr. Süheyl Batum, İzmir Barosu'nun düzenlediği toplantıda, TBMM'de kabul edilen yeni anayasa değişikliğini anlattı. Feyzioğlu konuşmasında, "Mesele Türkiye Cumhuriyeti meselesidir. Türkiye Cumhuriyeti meselesine, 79 milyon yurttaşımız sahip çıkacaktır. Bizim geleneğimizde, göreneğimizde, ecdadımızda vatanımızı parçalatmak yoktur. Devletin tapusunu bir kişiye vermeyi asla kabul etmeyecektir. Hiçbiri zaman etmemiştir. Devletin tapusu millete aittir" dedi.TBMM'de dün kabul edilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulan anayasa değişikliği, İzmir Barosu'nun, 'Anayasa değişikliğini tartışıyoruz' toplantısında konuşuldu. Toplantının açılış konuşmalarını İzmir Barosu Başkanı Avukat Aydın Özcan ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat Metin Feyzioğlu yaptı. Hukukçu, siyasetçi Kemal Anadol, Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Korkut Kanadoğlu, Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Meltem Dikmen ve hukukçu, siyasetçi Prof.Dr. Süheyl Batum da yapılan değişiklikleri ve getireceği sonuçları anlattı."KİMSEYİ GERMEK İSTEMİYORUZ"Anayasa değişikliklerinin anlatıldığı toplantıda ilk konuşmayı İzmir Barosu Başkanı Avukat Aydın Özcan yaptı. Değişikliklere karşı olduklarını söyleyen Aydın Özcan, şöyle dedi:"TBMM'de 550 milletvekilinin kuvvetler ayrılığından ayrılmamasını, TBMM'nin asli görevini yerine getirmesini hep ifade ettik. Milletvekillerine içtikleri anda sahip çıkmalarını istedik. Kimseyi germek değil, doğruları siyasilere göstermek istedik. Bunları hiç çekinmeden yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Bazı arkadaşlar, 'meclis konuşmalarıa bitti, her şey bitti' anlayışında. Ben onlara katılmıyorum.""PARÇALANMA AÇIK TEHDİT HALİNE GELİR"Aydın Özcan'dan sonra Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu konuştu. Millete inandığını söyleyen Metin Feyzioğlu, "Türk milleti, bu projeyi izin vermeyecektir. Vekillerin sahip çıkmadığı yüce Meclise asil Türk milleti sahip çıkacaktır. Davasına inanan kazanır. Biz hem davamıza inanıyoruz, hem asil Türk milletine inanıyoruz" diye konuştu.Değişiklikler için "Niçin bölünme anayasasıdır?" sorusunu yönelten Metin Feyzioğlu, şöyle konuştu:"Cumhurbaşkanı Türk milletinin tamamını temsil eder. Cumhurbaşkanı sadece parti genel başkanı olursa, yalnızca partisinin il ve ilçe teşkilatlarını temsil eder bir makama indirilir. Cumhurbaşkanı milletin tamamını temsil edemez konuma indirilirse, millet parçalanır. Millet parçalanırsa vatan topraklarının parçalanma olasılığı açık ve yakın bir tehdide döner. Türk milleti bu parçalanmaya, bölünmeye asla izin vermeyecektir. Milletimize inancımız tamdır. Milletine inanan, davasını her zaman kazanmıştı. Mustafa Kemal Duatepe'den bakıp milletine inancını korumaya devam etmeseydi bugün iş işten geçmişti."ştu."MİLLET, VATINANA SAHİP ÇIKMAYI HERKESE GÖSTERECEKTİR"Referandum için millete inandığını vurgulayan Metin Feyzioğlu, şöyle dedi:"Millet demokrasiye ve vatanına sahip çıkmanın erdemini, herkese gösterecektir. O günden sonra kimse Türk milletine tepeden bakmaya cesaret edemeyecektir. Türk milletinin elinden demokrasiyi almayı alından geçirmeye cesaret dahi edemeyecektir. Onun için bu referanduma umutla yaklaşalım" dedi.Anayasa değişikliklerinin istikrarsızlık getireceğini de savunan Metin Feyzioğlu, "Bu yapılanlar, kalıcı istikrasızlık projesidir. Nedeni basit. Halkı bölünmüş devlette istikrar olur mu? Bir partinin ilçe başkanlarının yönettiği devlette istikrar olur mu? Yatırımların hukuki güvencesinin olmadığı, insanların gelecekleri, özgürlükleri, mal varlıkları parti ilçe başkanlarının iki dudağı arasına terk ettiği ülkede istikrar olur mu? Millet bu değişikliğin istikrar değil, kalıcı istikrarsızlık getirdiğini, projenin bu olduğunu çok iyi bilmektedir. Bunun için millet asla izin vermeyecektir. TBMM, Türk milletinin kendisini bulduğu, temsil edildiği en yüce makamdır. Milletin mecliste temsil edilmediği, o meclisin ülkenin kaderine hakim olmadığını bir ülkede istikrar olur mu dostlarım. Bu anayasa değişikliği projesi hem bölünmenin hem de kalıcı istikrarsızlığın projesidir. Bu değişiklikler, milletin kararıyla tarihin çöp sepetine atılacaktır. Ondan sonra yolumuz çağdaş uygarlığın yoludur.""MESELE TÜRKİYE CUMHURİYETİ MESELESİDİR"Değişiklikler sonrasında partinin il ve ilçe başkanlarının etkisinin artacağını ifade eden Metin Feyzioğlu şöyle devam etti:"Türkiye Cumhuriyeti, varımız, yoğumuz, namusumuz; il ve ilçe başkanlarının altında ezilir. Mesele kişi meselesi değildir. Mesele bugün aday olabilecek şu kişinin ya da bu kişinin, bu yetkilerle bir devlet başkanı olması hiç değildir. Mesele Türkiye Cumhuriyeti meselesidir. Türkiye Cumhuriyeti meselesine, 79 milyon yurttaşımız sahip çıkacaktır. Bizim geleneğimizde, göreneğimizde, ecdadımızda vatanımızı parçalatmak yoktur. Devletin tapusunu bir kişiye vermeyi asla kabul etmeyecektir. Hiçbiri zaman etmemiştir. Devletin tapusu millete aittir. Bu millet, bu tapuyu şehit kanıyla en ağır bedelleri ödeyerek almıştır. Şehit kanıyla alınan tapu, öyle mecliste birkaç kişi elini kaldırdı diye hiç kimseye aileye teslimi edilemez. Tapu bizimdir, Türk milletinindir. Türk milleti sizsiniz, biziz, 79 milyon hep birlikte Türk milletidir."15 Temmuz darbe teşebbüsü süreci üzerinden değerlendirme yapan Metin Feyvioğlu, "Cumhurbaşkanı 15 Temmuz'da, bir partinin başkanı olsaydı, kendisine il ve ilçelerin başkanlarından başka sahip çıkan olur muydu? Milleti bölecek hiçbir değişikliğe bu sebeple de izin vermeyiz. 79 milyon Mustafa Kemal Atatürk'ün evlatlarıyız. 79 milyon hep birlikte Türk milletiyiz. Önümüzdeki mesele torunlarımızın, torunlarımızın çocukları meseledir. Konu bir siyasi partinin ya da partilerin meselesi değildir, konu sadece Türk milletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalması konusudur. Herkesin vücudu bir gün toprak olacaktır ama Türkiye Cumhuriyeti, demokratik, laik ve Atatürk ilkelerine bağlı olarak ilelebet payidar kalacaktır. 100 bin avukatın temsilcisi olarak size söz veriyorum, Türk milleti bu değişikliklere izin vermeyecektir. Gelecek umuttur, aydınlıktır, gelecek bizimdir" dedi.Toplantıya katılan konuşmacılar da yeni anayasa değişikliklerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tarihten örnekler verilerek yapılmak istenen değişiklikler eleştirildi.FOTOĞRAFLI



