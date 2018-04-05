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İzmir Barosu avukatları, günlerini kutladı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, () - İZMİR Barosu'nca 110'uncu kuruluş yıl dönümü ve Avukatlar Günü'nün 60'ıncı yılı kutlandı. Törende konuşan Baro Başkanı Aydın Özcan, "Görevimizi yaparken, ne müvekkile ne hakime ne iktidara tabiyiz....

İzmir Barosu avukatları, günlerini kutladı

Taylan YILDIRIM/İZMİR, () - İZMİR Barosu'nca 110'uncu kuruluş yıl dönümü ve Avukatlar Günü'nün 60'ıncı yılı kutlandı. Törende konuşan Baro Başkanı Aydın Özcan, "Görevimizi yaparken, ne müvekkile ne hakime ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz; fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. Avukatlar esir kullanmadılar; fakat efendileri de olmadı" dedi.
İzmir Barosu avukatları, hem günlerini hem de bağlı bulundukları baronun kuruluş yıl dönümünü birlikte kutladı. İzmir Bayraklı Adliyesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan avukatlar adına Baro Başkanı Özcan açıklama yaptı. İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Turan Eğlenoğlu'nun da hazır bulunduğu törende konuşan Özcan, şunları söyledi:
"Hukuk devletinin ilkelerinin gerçekleştirilmesi, insan haklarının güvence altına alınması ve temel hak ve özgürlüklerin korunması da ancak demokratik rejimlerde mümkündür. Demokratik rejimlerin vazgeçilmezi ise kuvvetler ayrılığı ilkesi ile güçlü savunmayı içinde barındıran yargı bağımsızlığıdır. Yargıya siyaseti karıştırmamak, yargıç ve savcıların özlük işlerini üyeleri kendileri tarafından seçilecek kurullara bırakmak, bu kurullar içerisinde Adalet Bakanı ve müsteşarının olamadığı, mali konularda özerk bir yapılanmanın olması ve adli kolluğu mutlaka kurup, savcılığa bağlamak, lise açar gibi hukuk fakültesi açmamak, sürekli kanun değiştirmek yerine, özellikle suç ve ceza siyasetinde istikrarlı davranmak, affetmemek, verilen cezayı muhakkak uygulamak ve tutuklamayı ceza gibi tatbik etmemek, nitelikli bir yargılama faaliyeti için şüpheliden delile değil; delilden şüpheliye erişilmesini sağlamak yargıdaki temel sorunlara çözüm olacaktır."
Çevre ve sağlık alanlarında, kadın ile çocuk davalarında hep taraf olduklarını ve insan haklarını savunduklarını da vurgulayan Başkan Özcan, "Görevimizi yaparken kimseye ne müvekkile ne hakime hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz; fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin, en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar esir kullanmadılar; fakat efendileri de olmadı" dedi.
Tören sonrası baronun resim sergisini gezen heyet, ardından adliye binasındaki resepsiyonda avukatlarla bir araya gelip, sohbet ederek, sorunlarını dinledi.

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